國銀不動產放款比 溜滑梯

金管會公布9月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.77%，連四個月走低並寫近九年半新低紀錄，僅八家銀行超過27%。銀行圈指出，9月起因新青安房貸免計入不動產分子，使比率大降，有助擴大房貸放款空間。

9月排除新青安，國銀不動產放款餘額（分子）15.41兆元，月減0.06%；總存款加金融債餘額（分母）59.8兆元，月增0.4%，分母增、分子減，帶動比率降至25.77%，單月下滑0.12個百分點，寫2016年5月、近九年半低點。2016年4月是25.59%。

從個別銀行來看，落在28至29%「紅色警戒區」的銀行家數，9月底降到三家；27至28%「黃色警戒區」維持五家，合計逾27%者降至八家，較前一個月減少一家。整體來看，銀行碰觸警戒水位的壓力明顯緩解。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，9月起新青安撥款免計入，使9月成為今年首度「存款分母上升、放款分子下降」的月份。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雖有助於緩和水位，但幅度並沒有想像中大，堪比「撒哈拉沙漠中的一粒沙」，加上新青安加碼補貼將於明年屆滿，申辦量能會隨政策優惠消退逐漸淡化。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，新青安占比很低，排除新青安，僅是紓解新青安塞車的民怨，很難激起市場進場信心，就9月六都交易量年減29.5%來看，顯示房市並未因「開水龍頭」而獲益。依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為不動產放款天條。