合庫銀行插旗日本 首家據點東京分行正式開業

合庫銀行海外布局再傳佳音！合庫金控（5880）旗下合作金庫銀行東京分行於27日由董事長林衍茂主持開幕儀式，正式揭牌營運，宣布進軍日本市場，為國際化布局再添重要據點。

作為日本政治與經濟中樞，東京擁有成熟的金融體系、高度發展的產業基礎，亦為全球主要資金流動與商業活動的樞紐。合庫銀行東京分行選址於東京都千代田區，毗鄰東京車站，交通網路發達，集結眾多國際金融機構、日本大型企業總部及中央政府機關，有助於迅速接軌當地金融市場脈動。

合庫銀行指出，未來東京分行將成為串聯亞洲金融網路的關鍵據點，除強化與在日台商企業的連結，同時積極拓展日本當地企業客群，提供符合當地需求的專業金融服務，持續實踐「全球布局、區域管理、在地紮根」的經營方針。合庫銀行東京分行主要營業項目包含參與國際聯貸案、一般授信案件、貿易融資及存匯款等業務，將鎖定半導體產業相關供應鏈資金需求及國際聯貸案等商機，致力於成為在日台資企業及當地客戶可信賴的金融夥伴。

為因應海外金融版圖的擴張，合庫銀行亦積極培育海外儲備人才庫，並持續整合多年來在國內外累積的經驗與資源，厚植海外營運實力，期待透過東京分行的設立，深耕東北亞市場，發揮金融正向力量。