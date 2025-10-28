建商、銀行縮手 建築貸款餘額連3個月下滑

建商不開工，銀行不放款，房市供給面進入寒冬。中央銀行昨發布九月消費者貸款及建築貸款餘額，其中被形容為「建商推案信心風向球」的建築貸款餘額連續三個月下滑，年增率更落入負成長，為近九年首見，顯示建商融資意願持續衰退。

央行官員表示，建商開工時序不一，加上現在市場比較冷清，可能是建築貸款餘額下滑的原因。大型行庫主管也指出，目前出現「建商不願開工、銀行不願借款」的雙向退場格局。由於央行對土建融包括開工時間、不動產集中度的管控，銀行自然考慮到資金調配，對於建商放款本就興致缺缺，尤其主管機關又希望資金能挹注在新青安及首購等族群，更加重建商借款無門的情況。

也因此，不少中大型建商都決定放緩推案，「反正市況不好，還不如先去化餘屋。」北部建商透露，受到銷售預期轉淡、建材與施工成本上揚、土地取得成本壓力仍大等因素影響，手上雖有土地與案場，但「不如等待明確買氣回升後再動工」。這種「不動、不借、不開工」的情況，在市場上已成常態。

央行統計，九月建築貸款餘額為三兆四三一一億元，較上月減少五十二點五四億元，年減百分之○點三七，為一○五年十一月以來最低水準，也是近九年首見負成長；近三個月建築貸款減少九十三點六五億元。市場人士說，若建築貸款放緩持續，未來將加大房市供給端「量縮」的可能。供給端推案速度下降、銀行貸款支持減少，可能使房市進入「慣性等待」階段，即使買方端稍有回暖，供給端尚未跟上，也難以形成明顯的市場反彈。

此外，代表需求端的購屋貸款餘額九月來到十一兆四四九二億元，月增二五七點八億元。央行官員表示，應是九月新青安貸款放寬後，銀行審核速度加快所致。而根據金管會最新公布的「不動產放款天條」銀行法第七十二之二條數據，九月銀行不動產放款因新青安不用納入計算，較上月減少一百億元，但整體資產增加兩千四百億元，使得不動產放款比率降至百分之廿五點七七，已連續四個月下滑，創今年新低。