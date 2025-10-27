上周傳併購三商壽引起市場震撼 玉山金回應了

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

玉山金（2884）傳出以每股8.2元標下三商人壽（2867），引起市場震撼，上周傳出好消息後，玉山金在今天晚間9點41分公告，強調相關訊息將於董事會決議後，依規定對外公告，針對外界傳聞，不予評論。

玉山金表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，該公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。

