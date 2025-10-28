快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

數發部納管第三方支付 防洗錢 將對已登錄業者完成查核

經濟日報／ 記者余弦妙陳昱翔／台北報導
數發部與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制，防堵博弈集團洗錢。記者余弦妙/攝影
數發部與第三方支付服務業公會共同宣示，將強化產業自律與查核機制，防堵博弈集團洗錢。記者余弦妙/攝影

數位發展部強化監管第三方支付業者，昨（27）日宣布，將於今年11月底前對所有已登錄業者全部完成查核，確保產業健全發展，同時防堵博弈集團滲入或利用業者進行不法資金流動。

數發部長林宜敬昨日表示，第三方支付有效促進電商發展，但也成為不法集團洗錢、詐騙工具，全台原本約1.7萬家公司在工商登記時標註「第三方支付業務」，但實際經營者遠不及此。

為防堵第三方支付成為洗錢管道，數發部已納管第三方支付服務業者，未通過能量登錄者不得提供服務，並將「能量登錄制度」由鼓勵制改為「類特許制」，大幅提高產業進入門檻，防止不肖業者混入。

國內第三方支付業者回應，產業界配合政府單位，更主動成立公協會，就是希望產官界共同打詐。國內第一個第三方支付公協會「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」日前召開成立大會，承諾落實四大自律措施，包括嚴格執行客戶盡職調查、新業務事前向數位發展部報備並取得同意、配合產業聯防平台、建立嚴格的特約商店審查機制。

數發部今年1月起啟動全面性實質審查與現地查核機制。截至目前共53家業者通過能量登錄，已完成49家現地查核，針對違規情節重大者已開罰八家、廢止三家，裁罰金額累計273萬元，預計11月底前達成100%查核覆蓋率。

數發部官員指出，若業者違規情節輕微，會先限期改善；但若涉及未落實客戶身分確認（KYC）、高風險管制、可疑交易未申報、紀錄保存不完整等重大違規，將依《洗錢防制條例》第7、8及13條裁罰，可處以5萬至500萬元罰鍰。

第三方支付 數發部 洗錢防制

延伸閱讀

第三方支付易詐騙 數發部決跨部會防堵

嘉警破獲惡劣租車公司「假讓度真配合詐團」 今年打詐阻逾7千萬元

數發部聯手業者防堵洗錢 第三方支付公會力拚明年底查核全覆蓋

中華郵政防堵車手洗錢再出招 ATM夜間「限領1萬」擴大全台百處

相關新聞

退票額連四月偏高露警訊 央行：是否與營建業相關仍待觀察

中央銀行昨（27）日公布9月存款不足退票統計，單月退票張數達4,103張，較8月約2,855張大幅增加，呈現月增與年增雙...

新台幣止貶 躍最強亞幣

外資昨（27）日大舉回補台股，資金回流帶動新台幣止貶反升，終結連三日貶勢，收盤升值9.6分，以30.719元作收，總成交...

國銀不動產放款比 溜滑梯

金管會公布9月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.77%，連四個月走低並寫近九年半新低紀錄，僅八家銀行超過...

玉山金併三商壽 急發重訊

玉山金控上周五（24日）傳出以每股8.2元，全數換股方式，競標吃下三商美邦人壽，整體收購價值高達467億元，不過玉山金在...

國泰世華大戶導入資產專區

立法院財委會昨（27）日赴高雄考察亞洲資產管理中心地方資產管理專區，國泰世華銀行展現領先同業的差異化優勢，私人銀行執行長...

運動企業認證頒獎／一銀連年拿下獎章

第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」理念，積極推動運動風氣、培養優秀體壇好手，昨（27）日再度榮獲教育部體育署頒發「運動企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。