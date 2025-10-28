數發部納管第三方支付 防洗錢 將對已登錄業者完成查核

數位發展部強化監管第三方支付業者，昨（27）日宣布，將於今年11月底前對所有已登錄業者全部完成查核，確保產業健全發展，同時防堵博弈集團滲入或利用業者進行不法資金流動。

數發部長林宜敬昨日表示，第三方支付有效促進電商發展，但也成為不法集團洗錢、詐騙工具，全台原本約1.7萬家公司在工商登記時標註「第三方支付業務」，但實際經營者遠不及此。

為防堵第三方支付成為洗錢管道，數發部已納管第三方支付服務業者，未通過能量登錄者不得提供服務，並將「能量登錄制度」由鼓勵制改為「類特許制」，大幅提高產業進入門檻，防止不肖業者混入。

國內第三方支付業者回應，產業界配合政府單位，更主動成立公協會，就是希望產官界共同打詐。國內第一個第三方支付公協會「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」日前召開成立大會，承諾落實四大自律措施，包括嚴格執行客戶盡職調查、新業務事前向數位發展部報備並取得同意、配合產業聯防平台、建立嚴格的特約商店審查機制。

數發部今年1月起啟動全面性實質審查與現地查核機制。截至目前共53家業者通過能量登錄，已完成49家現地查核，針對違規情節重大者已開罰八家、廢止三家，裁罰金額累計273萬元，預計11月底前達成100%查核覆蓋率。

數發部官員指出，若業者違規情節輕微，會先限期改善；但若涉及未落實客戶身分確認（KYC）、高風險管制、可疑交易未申報、紀錄保存不完整等重大違規，將依《洗錢防制條例》第7、8及13條裁罰，可處以5萬至500萬元罰鍰。