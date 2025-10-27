排除新青安後…9月國銀不動產放款比率驟降至25.7% 刷九年半低點

金管會公布9月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.77%，連四個月走低並寫近9年半新低紀錄，僅8家銀行超過27%。銀行圈指出，9月起因新青安房貸免計入不動產分子，使比率大降，有助擴大房貸放款空間。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

銀行主管解釋，比率計算分子是不動產放款，分母是總存款加金融債。要讓該比率下降，銀行做法不外乎二種：增加存款與金融債，或減少房貸承作量。

9月排除新青安，國銀不動產放款餘額（分子）15.41兆元，月減0.06%；總存款加金融債餘額（分母）59.8兆元，月增0.4%，分母增、分子減，帶動比率降至25.77%，單月下滑0.12個百分點，寫2016年5月、近九年半低點。2016年4月是25.59%。

從個別銀行來看，落在28~29%「紅色警戒區」的銀行家數，9月底降到3家；27~28%「黃色警戒區」維持5家，合計逾27%者降至8家，較上月減少一家。整體來看，銀行碰觸警戒水位的壓力明顯緩解。

銀行主管說，目前新青安申貸量已趨緩，半數都是之前預售交屋的整批分戶貸款，一般新成屋或中古屋交屋的新青安很少，排除新青案申貸量，房市交易依舊很冷。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，新青安占比很低，排除新青安，僅是紓解新青安塞車的民怨，很難激起市場進場信心，就9月六都交易量年減29.5%來看，顯示房市並未因所謂「開水龍頭」而獲益。

這也反映在9月底國銀房貸餘額11兆3,856億元，年增5.38%連12個月走低並寫26個月低點，顯示房市交易仍陷觀望。

9月底國銀房貸逾期放款逾額降到87.14億元的近三個月低點，月減1.68億元，月減額是21個月來最大。據了解，金管會「關切」高房貸逾放銀行，要求加速轉銷呆帳，使逾放額下滑。