中國信託推動反毒國際交流

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信反毒教育基金會董事長辜仲諒（右六）攜手產官學及國際專家舉辦「2025《台灣司法毒品處遇整合論壇》邁向整合的時代」國際論壇，為台灣毒品實務政策尋找最佳解方。中信反毒教育基金會／提供
中信反毒教育基金會董事長辜仲諒（右六）攜手產官學及國際專家舉辦「2025《台灣司法毒品處遇整合論壇》邁向整合的時代」國際論壇，為台灣毒品實務政策尋找最佳解方。中信反毒教育基金會／提供

中國信託反毒教育基金會昨（27）日舉辦「2025《台灣司法毒品處遇整合論壇》—邁向整合的時代」，攜手法務部、衛福部、台灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）等單位，邀集超過300位國內外專家、學者與實務工作者，共同探討台灣毒品防制與治療政策的整合方向。

論壇現場包括行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、衛福部次長莊人祥、臺灣高檢署檢察長張斗輝及中信反毒教育基金會董事長辜仲諒等人出席。林明昕致詞時感謝辜仲諒長年推動國際交流，指出論壇為行政院反毒行動綱領提供了政策優化與落實的重要參考。

法務部長鄭銘謙表示，「反毒行動綱領3.0」將於今年起至2028年實施，政府將投入150萬元強化藥癮者支持網絡，從「阻絕供需、減少毒害、穩定賦歸、抑制再犯」四大面向推進，目標於2027年將藥癮者再犯率再降2.5個百分點。

中信反毒教育基金會董事長辜仲諒指出，基金會自2015年成立以來，最初從「預防教育」著手，與美國緝毒署教育基金會合作，引進美式反毒知識教育。自2018年起，更擴大推動毒品治療處遇，與All Rise攜手辦理六屆國際研討會。今年論壇則轉型為「實務導向」的工作坊形式，促進一線人員的深度交流與知識共享。

辜仲諒指出，透過實務研習與討論，可強化跨領域合作與最新科學研究成果的應用，協助第一線人員更有效落實戒治工作。此外，台灣毒品處遇政策研究學會今年也將美國All Rise出版的《美國治療法庭最佳實務準則》翻譯成中文版，於論壇中正式發表，提供台灣在實務教育訓練上的新指引。

根據法務部統計，台灣毒品新生人口自2015年的1萬7,000多人降至2024年底的8,900人，施用一、二級毒品者再犯率也從44.3%降至23%。辜仲諒強調，這顯示預防教育與治療處遇皆已見成效。

毒品 反毒 美國

