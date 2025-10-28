運動企業認證頒獎／中信金、台壽獲殊榮

中信金控（2891）長期力挺台灣體壇，不僅深耕棒球、籃球、高爾夫及電競運動，更積極推動企業運動文化。旗下中信銀行與台灣人壽昨（27）日雙雙榮獲運動部頒發的「運動企業認證」殊榮。該認證制度自2015年開辦以來，中信金控集團累積已抱回19座標章。

在昨日授證典禮上，總統府副秘書長何志偉親自頒獎，由中信銀行人資總管理處總處長魏爾彰、台灣人壽行政管理處總務部部長許丕川與客戶服務處部長賴其煥代表領獎。魏爾彰表示，企業推動運動文化不僅提升員工福祉，更能創造雙贏，「運動能鍛鍊身心、強化團隊向心力，也有助於提升職場競爭力與企業凝聚力。」

中信金控鼓勵員工培養運動習慣，位於南港的中國信託金融園區與內湖行政大樓設有千坪運動空間，包括飯店等級的戶外泳池、室內高爾夫模擬練習室、多功能球場、健身房、韻律教室、飛輪教室及乒乓球室等。體育類社團超過30個，每月舉辦百場運動課程，吸引超過2,000位同仁積極參與。

中信金控更將金融園區轉化為「全民運動樂園」，冬季推出全台唯一大型戶外滑冰場，結合恐龍主題與冰上電玩，每年吸引數萬人次體驗，九年累計近35萬人次參與；夏季舉辦「中信風之盃滑步車大賽」，並定期轉播棒球、籃球與電競賽事。

台灣人壽舉辦「祖孫三代健走」與「TeamWalk」企業健走挑戰，鼓勵員工每日邁步7,500步養成習慣。「台壽盃文化促進運動賽」更由高階主管帶隊參賽，展現運動領導力。台壽台中職場員工曾在一年內徒步環台五圈，高雄職場連續四年舉辦減重挑戰，成功減重142公斤，兩地職場今年雙雙獲頒「運動企業認證」。

中信旗下中信兄弟棒球隊共奪得十座中職總冠軍，中信飛牡蠣電競隊今年勇奪LCP冠軍，並挺進英雄聯盟世界大賽八強，締造台灣電競十年新紀錄。中信亦長期舉辦國際高爾夫賽事，贊助PGA名將俞俊安與LPGA冠軍王馨迎等好手。