運動企業認證頒獎／華銀三度獲得優選

華南銀行三度榮獲運動部全民運動署主辦之「2025年運動企業認證」評選優選殊榮，展現長期在推動職場健康與內部運動文化的努力成果。華南銀行秉持「員工是最重要的資產」理念，以多元措施關懷員工身心健康，將永續精神融入企業文化，除鼓勵員工養成運動習慣，也提供健康工作環境，強化企業整體成長動能。

華南銀行在高階主管大力支持下，成立職業安全衛生委員會，及透過員工健康檢查結果及回饋意見，設計符合員工需求的健康方案，並自2023年起每年舉辦全行「Fitness, we can」健康促進活動，經由抽獎活動鼓勵員工養成規律運動習慣，今年度更結合減碳App，讓員工於運動過程中除了累積健康存量，更可紀錄減碳成果，實踐環境永續目標。

為增強員工運動知能，華南銀行亦邀請專業講師設計簡單易學、又能增加身體活動量的「分行職場GO健康」運動課程，讓員工不受辦公或居家時間限制，也能活動筋骨、提振精神。同時也建立「華南GO健康」LINE社群，由專業團隊定期分享健康資訊與運動內容，鼓勵員工即時互動交流，深化員工健康知識及培養運動習慣，形塑積極及健康工作氛圍，在多年積極推動下，員工對健康促進活動的滿意度不斷提升，健康檢查異常數據亦顯著下降。

華南銀行也設置健身房與多功能教室，提供同仁完善運動空間，並已成立11個常態性運動社團，提供社團活動場地補助與專業教練指導，讓員工在工作之餘，藉由運動舒展身心；此外，每年更由首長帶領員工及眷屬參與健行活動，倡導健康生活與淨零減碳的理念。

展望未來，華南銀行對內將持續推動多元運動與健康促進方案，投注資源照顧同仁的健康，營造幸福職場，陪伴員工成長，攜手共創永續未來，對外亦以實際行動支持棒球、體操、拔河等各項基層運動，為選手提供資源及專業金融服務，讓選手無後顧之憂在各類賽事爭取榮耀。