運動企業認證頒獎／一銀連年拿下獎章

第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」理念，積極推動運動風氣、培養優秀體壇好手，昨（27）日再度榮獲教育部體育署頒發「運動企業認證」，自2019年起已連續三度蟬聯殊榮，以實際行動展現支持體育發展的決心與努力。

第一銀行長期深耕並支持台灣體育運動發展，今年更投入預算總額超過2,000萬元為基層體育扎根，贊助運動項目包含桌球、舉重、角力及柔道等四項，並支持全台17所基層學校，透過體育人才經費贊助、延聘國手級教練指導等方式，鼓勵選手發揮潛能。

其中，第一銀行行員兼舉重隊選手陳玟卉代表國家參加「2025挪威世界舉重錦標賽」勇奪銅牌，為國爭光；此外，第一銀行建教學校松山家商小將洪敬愷則在2025年全國桌球錦標賽榮獲男子組單打冠軍，同時當選2026年中華桌球國手。

致力於建立職場運動風氣的第一銀行，於總行大樓九樓設置「綜合運動中心」，規劃綠能健身器材、桌球及瑜珈伸展區等三個場域空間，推動全民運動計劃同時兼顧ESG（環境、社會、公司治理）永續發展；其中，綠能健身器材可將運動產生的動能轉換為電能，與室內電網結合及具備外接USB充電功能，每月相當於節省6,400小時LED燈泡的用電量，讓運動健身與綠能、節能一次滿足。

為建立員工規律運動習慣，第一銀行辦理體適能方案，以津貼補助鼓勵員工參與國民運動中心（含體適能中心）或健身中心之健身、運動課程，也提供員工自行租借籃球、羽毛球、桌球、壘球及高爾夫球等運動場地費用補助；此外，第一銀行每年定期舉辦企業內部各項運動賽事，提供集訓經費及競賽獎金，鼓勵員工及眷屬參與運動，將企業的運動氛圍延伸至家庭生活。

第一銀行積極投入資源扶持優秀選手，希望能發揮拋磚引玉效益，號召更多企業共同為體育盡一份心力，讓國內運動更加蓬勃發展，也協助更多體壇優秀選手不斷「追求卓越、邁向第一」。