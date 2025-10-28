國泰世華大戶導入資產專區
立法院財委會昨（27）日赴高雄考察亞洲資產管理中心地方資產管理專區，國泰世華銀行展現領先同業的差異化優勢，私人銀行執行長傅伯昇表示，該行借力專區業務鬆綁契機，鎖定上億資產客戶導入專區分行，提供對標國際級私銀的產品與服務，爭取業務。
立法院財委會此行，由立委李坤城帶隊，包括郭國文、許智傑、邱志偉等立委人均參與，並由金管會副主委莊琇媛、銀行局長童政彰和國泰世華銀行總經理鄧崇儀陪同，了解國泰世華銀行的專區分行業務。
國泰世華銀行副總兼私人銀行執行長傅伯昇表示，該行發揮海內外布局優勢，滿足高資產客戶資產配置需求，借力專區業務鬆綁契機，展現領先同業的差異化優勢，以具備星港實務經驗，將高資產客戶導入專區分行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言