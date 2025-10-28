退票額連四月偏高露警訊 央行：是否與營建業相關仍待觀察

中央銀行昨（27）日公布9月存款不足退票統計，單月退票張數達4,103張，較8月約2,855張大幅增加，呈現月增與年增雙雙上升；退票金額為新台幣31.8億元，雖較上月略減，但與去年同期相比仍為年增，且已連續四個月維持在30億元以上。央行表示，近期退票金額偏高的情況仍需觀察，目前尚難斷定是否與營建業資金緊俏有關。

央行統計，9月存款不足退票張數比例為0.08%，和上月持平，存款不足退票金額比為0.27%，較上月下滑。但從存款不足退票金額來看，今年6月至9月間，每月退票金額均維持在30多億元區間，與去年同期相比偏高。銀行業者表示，需留意潛在資金壓力是否擴散。

有關張數及金額的短期波動，央行分析與9月底營業日結構有關。由於本月有二個營業峰日，加上企業季底結帳與資金調度集中，使存款不足退票張數較上月明顯增加，屬季節性現象之一。

針對市場關注的大戶動向與個案情況，央行說明，9月大戶退票金額較上月減少，其中個人戶有二戶，合計金額3.5億元，公司戶有一戶，為1.4億元，合計4.7億元。惟央行不對外揭露個別企業或行業細節。

至於外界關注退票金額走高是否與營建業資金壓力有關，央行表示，目前難以確認兩者間的直接關聯，仍需進一步觀察後續數據。部分業界反映，資金管制與信貸環境趨緊確實帶來壓力，央行表示，目前大戶退票仍屬個案性質，尚無明顯趨勢。

央行強調，存款不足退票雖屬於經濟活動的落後指標，但仍具有觀察企業資金周轉狀況的參考價值。

根據1至9月累計統計，存款不足退票金額合計為276.06億元，年增約7.28%；而存款不足退票3.15萬張，年增0.79%，顯示平均單張退票金額略有上升。

央行表示，將持續追蹤10至12月變化，若未來數月退票金額仍維持30億元以上水準，將進一步分析行業別與資金結構，審慎評估是否顯示潛在金融壓力跡象。