新壽舉辦「超業表揚年會」 逾千名行銷高手齊聚
台新新光金控子公司新光人壽於台中烏日臻愛花園飯店，舉辦「新光超業表揚年會」，本次年會是台新新光金控合併後第一場大型業務表揚大會，台新新光金控董事長吳東亮、總經理林維俊，及新光人壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義、通路長劉信成、副總經理陳國揚等經營團隊皆親臨現場。
董事長魏寶生表示，今年上半年初年度保費（FYP）349億元、年增率22%；新契約CSM323億元、年增率高達110%，並已累積3,522位IDA國際龍獎會員，全球排名第11位，證明新光業務團隊擁有國際視野與頂尖戰力，相信未來憑藉台新新光金控豐富資源、優勢整合，更能創造經營綜效，挑戰更高業績目標。
為吸引並培育年輕世代，新壽提供專業訓練與資源，啟動「超越／超業專案」，規劃從新人到頂尖業務完整養成路徑，建立新人把職業當作事業的心態，引領業務員成就既具挑戰及前景的事業。新人透過師徒制培育「珍珠計畫」，由區經理領航與超業師傅輔導「雙教練」模式，確保每一步都有專業指引與支持，傳承新光獨有成功文化；繼而參加百萬特訓，聚焦特定客群開發、精準行銷，透過高額案例研討，實現業績倍增達標「人生第一桶金」；再以超業保證班聚焦高效能銷售訓練，穩步邁向超業。達標超業者，透過MDRT（百萬圓桌）、IDA（國際龍獎）活動，跨國界交流及拓展國際視野，躋身超級業務殿堂。新壽也鼓勵超業持續挑戰自我，朝百萬圓桌COT內閣會員／TOT頂尖會員、IDA國際龍獎金龍獎會員／白金龍獎會員邁進，成為全球保險業界「超超業」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言