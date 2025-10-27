以行動力挺運動 富邦金四子公司連四度獲「運動企業認證」

富邦金控（2881）展現長期推動運動文化的承諾與行動力，旗下富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險與富邦證券今年第四度榮獲「運動企業認證」，加上富邦金控及富邦育樂於2023年已獲得認證，富邦共計六家公司獲認證，為全台擁有最多「運動企業認證」標章的金融業者之一。富邦秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」品牌精神，從內部倡導員工規律運動、推動健康職場文化，到外部長期投入體育賽事贊助與職業球隊經營，以實際行動支持台灣體育發展、推廣全民運動的堅定決心。

富邦人壽為替員工健康加分，除在全台北中南東舉辦時下最流行「超慢跑快閃活動」，更透過健走、減重、桌球等競賽，舉辦登山等活動及運動相關課程，同仁參與人次達上千人，積極鼓勵員工朝工作與生活兼顧的「健康共贏」目標邁進。並透過設立員工專屬運動中心、鼓勵籌組運動社團，以及優於法規的定期健檢等，積極打造運動生活化的健康職場環境。

富邦人壽不只希望讓員工身體更健康，也期盼為社會注入正向力量、為全台民眾累積健康資產，除連續6屆冠名贊助高雄富邦馬拉松，也連續10年贊助UBA大專籃球聯賽，掀起國內攻蛋瘋潮，帶動台灣大學籃球賽熱度，更贊助職籃與職棒隊伍及潛力運動選手，致力發揮企業影響力，推動台灣運動風氣。

台北富邦銀行以「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的理念長期支持各項運動，今年第四度榮獲「運動企業認證」榮譽。北富銀對外贊助多項體育賽事，也發揮金融本業，為偏鄉國中小棒球隊舉辦專場理財課程，除了邀請富邦悍將球員分享職業生涯規劃與理財觀，並透過系統化的課程設計，提升小選手們的金融素養，擴大永續影響力。

北富銀對內積極推廣運動風氣，除了定期舉辦登山健行、自行車等活動，並設有運動健身中心及成立多元運動社團，包括路跑社、羽球社、桌球社等，提供員工專業的運動資源，鼓勵其於工作之餘，多方參與體育活動強化體能、維護身心健康。同時也舉辦體適能、緩解運動傷害等健康講座，傳授經驗及知識，讓員工動得健康安心。

富邦產險致力打造幸福友善的職場環境，長期推動運動文化與健康管理，希冀提升員工工作效能與組織凝聚力。除定期辦理健檢、健康講座，及提供社團補助鼓勵員工自發成立運動社團，近年更串聯線上運動平台推動「健康森林健走計畫」，透過每日步數換取植樹點數的方式，鼓勵員工規律運動，落實「運動也能減碳」的理念，此創新做法獲得主管與員工廣泛響應，達成環境守護與員工健康照護的雙贏目標。

同時，富邦產險也將保險專業延伸至守護大眾運動安全，開發涵蓋路跑、登山、海域活動等多元化商品，回應民眾日益多元的運動休閒需求，協助降低運動風險。未來，富邦產險期待透過更多元創新的方式，鼓勵員工培養良好運動習慣，並透過保險專業，守護全民運動風氣與健康生活。

富邦證券榮獲行政院運動部2025年「運動企業認證」，在推動員工健康與贊助國人各項運動活動的努力，獲得高度的肯定。公司秉持「健康職場、永續共好」理念，設立多項運動社團，提供專屬健身空間，並開設多元課程，鼓勵員工養成運動習慣。富邦證券2024年投入逾700萬元推廣運動，活動參與人次超過3,500人，董事長與總經理更親自參與登山健行與球類活動，身體力行推動健康文化，讓運動不只是口號，而是企業日常。

富邦證券長期支持運動賽事、扶植優秀運動選手，並結合金融專業與社會責任，舉辦桌球聯誼賽融入反詐宣導；於G!POP流行音樂節邀請刑事局長官現場宣導反詐騙，提升民眾防詐意識。未來，富邦證券將持續深化運動文化，打造健康職場，並以多元行動實踐企業永續承諾。