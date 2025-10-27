滙豐兩財管中心獲LEED綠建築黃金認證 實踐綠色金融與永續營運

滙豐（台灣）銀行旗下台中崇德與台北101分行暨財富管理中心，近日雙雙取得美國綠建築協會 (US Green Building Council, USGBC) 之LEED v4 ID+C:CI黃金級認證，成為滙豐在台灣首兩座獲得綠建築認證的財管中心。

滙豐（台灣）總經理暨環球銀行業務主管陳志堅帶領相關團隊，日前在座落於台北 101 大樓的滙豐台灣總行辦公室，從美國綠建築協會北亞區董事總經理杜日生手中接下滙豐台中崇德分行暨財富管理中心的認證獎牌。

陳志堅表示，滙豐力求2050年前成為淨零排放銀行，當中包括自身業務及供應鏈達到淨零排放。

滙豐台中崇德、台北101分行暨財富管理中心皆鄰近捷運站，方便同事與客戶搭乘捷運往返，大幅降低交通碳排放量；在專案整體節能表現上，兩家分行的溫室氣體排放亦分別減低50%以上1。

室內設計部分，兩分行皆有大面玻璃落地窗設計，將室內可用空間可見窗外自然景觀的比例提升至 75%以上，有助於提升同仁上班心情與壓力舒緩，並提供來訪兩座財管中心的客戶優質服務環境。