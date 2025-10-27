合庫銀插旗日本 東京分行揭牌營運

快訊

中央社／ 台北27日電

國銀近年掀起插旗日本熱潮，合庫銀今天宣布東京分行正式揭牌營運，進軍日本市場，為國際化布局再添重要據點，是合庫銀在日本設立的首家分行，亦是其在海外的第27個據點。

為因應全球金融政經情勢變化，國銀近年積極赴日，除了已設點的台銀、第一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、玉山銀、台新銀、中信銀外，金管會去年陸續核准合庫銀與北富銀向日本金融廳申設東京分行，今年也分別同意土銀、國泰世華銀、聯邦銀申設東京分行。

合庫銀今天透過新聞稿表示，東京作為日本政治與經濟中樞，擁有成熟的金融體系、高度發展的產業基礎，也是全球主要資金流動與商業活動樞紐。

合庫銀說明，東京分行選址於東京都千代田區，毗鄰東京車站，交通網絡發達，集結眾多國際金融機構、日本大型企業總部及中央政府機關，有助於迅速接軌當地金融市場脈動。

合庫銀指出，未來東京分行將成為串聯亞洲金融網絡的關鍵據點，除強化與在日台商企業的連結，同時積極拓展日本企業客群，提供符合當地需求的專業金融服務，持續實踐「全球布局、區域管理、在地紮根」的經營方針。

主要營業項目方面，合庫銀說明，包含參與國際聯貸案、一般授信案件、貿易融資及存匯款等業務，將鎖定半導體產業相關供應鏈資金需求及國際聯貸案等商機，致力於成為在日台資企業及當地客戶可信賴的金融夥伴。

合庫銀補充，為因應海外金融版圖擴張，亦積極培育海外儲備人才庫，並持續整合多年來在國內外累積的經驗與資源，厚植海外營運實力，期待透過東京分行的設立，深耕東北亞市場，發揮金融正向力量。

