央行公布9月建築貸款餘額 近9年首見負成長

房市冷颼颼，中央銀行今天公布有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，連3月下滑，且年增率落入負成長，為近9年首見。央行官員指出，近4、5年來，建築貸款增速持續下滑，並非突然驟降，此結果符合央行希望的房市「軟著陸」。

央行統計，9月購置住宅貸款餘額新台幣11兆4492億元，月增257億元，年增5.43%。反映建商推案信心的建築貸款餘額為3兆4311億元，月減53億元，年減0.37%，為105年11月以來最低水準，也是近9年首見負成長。

央行官員指出，9月六都建物買賣移轉棟數月減3.53%，年減幅直逼3成，今年前9月六都則年減27.85%，顯示整體房市交易量縮減，價格也略有鬆動；房市降溫，讓9月5大銀行新增房貸下探近2年半低點，房貸餘額也呈現同樣趨勢。

央行官員接著表示，大環境充滿不確定性，加上央行與各部會多有健全房地產相關措施，均使建商推案趨於保守，建築貸款餘額自2021年以來，緩步下滑。

細看房貸餘額月變動情況，去年11月便出現月變動大減近200億元的情況，今年也上下波動，數次轉跌。

央行官員解釋，從大趨勢來看，建築貸款餘額的數列一直往下走，期間若有造鎮大案，可能帶動數字有比較顯著的增長，但方向還是往下，「慢慢一直降，總是會碰到負的」，對此結果「沒有特別意外。」

央行官員認為，不宜因為建築貸款年增率由正轉負，就解讀建商信心悲觀，因為數值沒有快速崩跌，而是緩步下滑，建商態度維持保守審慎。

央行總裁楊金龍多次公開表示，希望房市「軟著陸」。央行官員說，照此態勢來看，房市正朝央行期待的方向走，特別是房貸、放款等指標，都希望能軟著陸，畢竟央行著眼點是金融穩定風險，理想狀況是在可控制的範圍下，慢慢往下滑。

至於央行、金管會9月都有對購屋族鬆綁相關規範，是否挹注房市，央行官員認為，央行措施是針對有實質購屋需求者，對房市的影響，後續幾個月持續觀察。