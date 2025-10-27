快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

央行公布9月建築貸款餘額 近9年首見負成長

中央社／ 台北27日電
中央銀行今天公布有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，連3月下滑，且年增率落入負成長。本報資料照片
中央銀行今天公布有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，連3月下滑，且年增率落入負成長。本報資料照片

房市冷颼颼，中央銀行今天公布有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，連3月下滑，且年增率落入負成長，為近9年首見。央行官員指出，近4、5年來，建築貸款增速持續下滑，並非突然驟降，此結果符合央行希望的房市「軟著陸」。

央行統計，9月購置住宅貸款餘額新台幣11兆4492億元，月增257億元，年增5.43%。反映建商推案信心的建築貸款餘額為3兆4311億元，月減53億元，年減0.37%，為105年11月以來最低水準，也是近9年首見負成長。

央行官員指出，9月六都建物買賣移轉棟數月減3.53%，年減幅直逼3成，今年前9月六都則年減27.85%，顯示整體房市交易量縮減，價格也略有鬆動；房市降溫，讓9月5大銀行新增房貸下探近2年半低點，房貸餘額也呈現同樣趨勢。

央行官員接著表示，大環境充滿不確定性，加上央行與各部會多有健全房地產相關措施，均使建商推案趨於保守，建築貸款餘額自2021年以來，緩步下滑。

細看房貸餘額月變動情況，去年11月便出現月變動大減近200億元的情況，今年也上下波動，數次轉跌。

央行官員解釋，從大趨勢來看，建築貸款餘額的數列一直往下走，期間若有造鎮大案，可能帶動數字有比較顯著的增長，但方向還是往下，「慢慢一直降，總是會碰到負的」，對此結果「沒有特別意外。」

央行官員認為，不宜因為建築貸款年增率由正轉負，就解讀建商信心悲觀，因為數值沒有快速崩跌，而是緩步下滑，建商態度維持保守審慎。

央行總裁楊金龍多次公開表示，希望房市「軟著陸」。央行官員說，照此態勢來看，房市正朝央行期待的方向走，特別是房貸、放款等指標，都希望能軟著陸，畢竟央行著眼點是金融穩定風險，理想狀況是在可控制的範圍下，慢慢往下滑。

至於央行、金管會9月都有對購屋族鬆綁相關規範，是否挹注房市，央行官員認為，央行措施是針對有實質購屋需求者，對房市的影響，後續幾個月持續觀察。

央行 房市 建商

延伸閱讀

新市政大樓案惹議 謝國樑引高雄案稱如孿生兄弟

房貸可望加速撥款！9月銀行不動產放款比率25.77% 連4月下滑

3上市建商帶頭種樹 用綠建材有志一同拚淨零

瞄準台中捷運宅 新美齊、亞昕、冠德搶推案

相關新聞

詐貸案起訴 永豐銀：零容忍、全面配合司法偵辦

永豐銀行萬華分行林姓貸款專員，被控與外部人員勾結，利用虛構公司與不實薪資資料替客戶申辦信貸，涉嫌協助28人詐貸。台北地檢...

央行公布9月建築貸款餘額 近9年首見負成長

房市冷颼颼，中央銀行今天公布有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，連3月下滑，且年增率落入負成長，為近9年首見。央...

奧丁丁母公司OBOOK Holdings Inc.獲華盛頓州支付執照

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （那斯...

證交所推動創新板新篇章 「猜神秘嘉賓」抽AirPods Pro 2

台灣資本市場的創新腳步從未停歇，臺灣證券交易所27日啟動創新板（tib）新篇章，展現持續推動制度創新與支持產業發展的決心...

新壽「超業表揚年會」逾千名行銷高手齊聚 上半年新契約CSM年增110%

台新新光金控（2887）子公司新光人壽日前於台中烏日臻愛花園飯店，盛大舉辦「新光超業表揚年會」，本次年會是台新新光金控合...

新台幣升9.6分 收30.719元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.719元，升9.6分，成交金額10.73億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。