奧丁丁母公司OBOOK Holdings Inc.獲華盛頓州支付執照

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.（那斯達克股票代號：OWLS）（下稱「奧丁丁」或「公司」）於本月成功登上那斯達克全球市場後，宣布再度迎來重要監管里程碑。公司最新獲得美國華盛頓州（Washington）、堪薩斯州（Kansas）與北卡羅來納州（North Carolina）的資金支付執照（Money Transmitter Licenses, MTLs），使奧丁丁在美國的金流業務覆蓋範圍正式擴大至40州。

隨著這些新執照的取得，特別是經歷多年努力後成功拿下的華盛頓州執照，進一步強化了奧丁丁的合規經營布局，並支持公司落實為全球企業打造高度合規穩定幣基礎架構的使命。此一里程碑也再次印證奧丁丁長期以來的承諾，透過旗下穩定幣解決方案「奧丁丁支付（OwlPay）」，持續推動合規、可擴展且高效的跨境支付生態圈發展。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示：「成功在全美近40州取得資金支付執照資格，不僅象徵我們在合規布局上的成果，更是奠定了奧丁丁在產業領導地位的重要基礎。隨著全球支付產業逐步轉向以穩定幣為核心的金流架構，我們的支付服務OwlPay正在打造備受企業信賴且可支持產業長遠發展的穩定幣基礎架構。我們將持續努力讓跨境交易變得更快速、更安全、且具成本效益，協助全球企業實現真正的無國界金流。」

奧丁丁正積極擴大全球監管布局，並持續在美國申請其餘州別的資金支付執照或同等許可。在歐盟，公司已於波蘭取得虛擬資產服務提供者（VASP） 資格，並正在升級為符合歐盟加密資產市場監管法（MiCA）的加密資產服務提供者（CASP）資格，同時正申請電子貨幣機構（EMI）執照。而在日本，公司已取得電子支付等代行業（亦即Bank API執照） 資格，並持續申請日本其他法定貨幣與穩定幣相關執照。

隨著持續擴展全球監管布局，包含在香港、新加坡及拉丁美洲地區推進相關執照申請機會，奧丁丁正逐步建立穩定幣跨境支付互通的獨特優勢。憑藉以嚴謹 客戶身份驗證（KYC）、反洗錢（AML）標準以及端到端透明機制為核心的合規架構，奧丁丁協助金融機構、金融科技公司及全球商家能安心採用穩定幣支付，有望成為下一波區塊鏈金融基礎架構浪潮的核心支柱。