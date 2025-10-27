奧丁丁集團再獲華盛頓州資金支付執照 美國合規版圖擴大至40州

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

奧丁丁集團（OwlTing Group）持續布局美國支付平台市場，宣布最新獲得美國華盛頓州（Washington）、堪薩斯州（Kansas）與北卡羅來納州（North Carolina）的資金支付執照（Money Transmitter Licenses, MTLs），使奧丁丁在美國的金流業務覆蓋範圍正式擴大至40州。

奧丁丁以OBOOK Holdings Inc.為主體，近期在那斯達克全球市場掛牌。奧丁丁表示，旗下穩定幣解決方案奧丁丁支付（OwlPay）持續推動合規、可擴展且高效的跨境支付生態圈發展，打造高度合規穩定幣基礎架構。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，已在美國近40州取得資金支付執照資格，代表合規布局的成果，全球支付產業逐步轉向以穩定幣為核心的金流架構，OwlPay也打造受企業信賴、可支持產業長遠發展的穩定幣基礎架構。

奧丁丁表示，持續在美國申請其餘州別的資金支付執照或同等許可。在歐盟的波蘭取得虛擬資產服務提供者（VASP）資格，並正在升級為符合歐盟加密資產市場監管法（MiCA）的加密資產服務提供者（CASP）資格，同時正申請電子貨幣機構（EMI）執照。在日本已取得電子支付等代行業（Bank API 執照）資格，並持續申請日本其他法定貨幣與穩定幣相關執照，並在香港、新加坡及拉丁美洲地區推進相關執照申請。

