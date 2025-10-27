運動與健康融入DNA 新安東京海上產險獲運動企業認證

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新安東京海上產險深耕健康職場文化，積極推動員工健康與福祉發展，於27日榮獲運動部頒發「114年度運動企業認證」，除彰顯企業在實踐聯合國永續發展目標（SDGs）與ESG領域的具體成果上，並將運動與健康融入企業營運核心，不僅重視員工身心平衡，更致力於打造充滿活力與關懷的職場環境，展現對健康永續的堅定承諾。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，員工健康是企業創新與成長的基石。新安東京海上產險不僅鼓勵同仁在工作中保持動能，也積極創造讓運動融入生活的職場環境，以SDGs為指引，積極對標「良好健康與福祉」、「性別平等」、「優質教育」及「夥伴關係」等目標，從建構內部完善的職場健康管理制度，到外部運動推廣與公益參與，讓運動不只是活動，更是一種日常實踐，形塑具韌性與永續力的職場文化。此次獲認證，是對公司長年努力的肯定，也鼓勵我們繼續為打造更具韌性的職場環境與永續社會而努力。

為落實職場健康，新安東京海上產險設計多元健康活動，包括跑步機競賽、減重挑戰、年會活動、家庭日及植樹造林等，兼顧員工身心健康與團隊凝聚力，其中，跑步機競賽鼓勵員工養成規律運動習慣，減重比賽則以團隊形式推動健康飲食與運動平衡，吸引逾百名員工參與。尤其是年會活動更打破過往靜態慶典框架，導入舞蹈及永續的元素，帶動同仁舞動健康，而家庭日更結合健康休閒與企業向心力，以闖關形式深化對員工及其家庭的重視，共計超過1,500位員工及眷屬共襄盛舉。此外，植樹造林活動更回應ESG環境面向，推廣低碳生活與永續行動。

對外，新安東京海上產險長期支持臺灣運動發展，自2005年起贊助SBL超級籃球聯賽裕隆籃球隊，至今已邁入第20年，持續促進國內籃球運動扎根。除了籃球領域外，亦支持中華職棒推展及青少年體育計畫，包括國小、國中射箭隊及高中拳擊隊，鼓勵年輕運動員勇敢追夢，實踐企業社會責任，強化體育與社區的連結。

展望未來，新安東京海上產險將持續以「To Be a Good Company」為願景，秉持善的初心，深化「健康、幸福、永續」三大核心價值。透過內部健康促進與外部運動推廣，結合ESG行動指南，串聯企業、政府與社會力量，推動全民健康文化，打造充滿活力與幸福感的職場與社會，實現永續共好。

運動 職場 產險

