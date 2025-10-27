新壽「超業表揚年會」逾千名行銷高手齊聚 上半年新契約CSM年增110%

台新新光金控（2887）子公司新光人壽日前於台中烏日臻愛花園飯店，盛大舉辦「新光超業表揚年會」，本次年會是台新新光金控合併後第一場大型業務表揚大會，匯集超過千位來自全國各地的頂尖業務菁英，台新新光金控董事長吳東亮、總經理林維俊，及新光人壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義、通路長劉信成、副總經理陳國揚等經營團隊皆親臨現場，共同見證榮耀時刻，展現對人才的高度重視。

本次年會特別表揚頂尖業務員，更彰顯新光人壽在人才培育的決心與成果。新光人壽董事長魏寶生表示，今年上半年初年度保費（FYP）349億元、年增率22%；新契約CSM 323億元、年增率高達110%，並已累積3,522位IDA國際龍獎會員，全球排名第11位，證明新光業務團隊擁有國際視野與頂尖戰力，相信未來憑藉台新新光金控豐富資源、優勢整合，更以「齊耀巔峰」嶄新姿態，創造巨大經營綜效，挑戰更高業績目標，為業務員帶來更好發展前景。

為吸引並培育年輕世代，新光人壽提供專業訓練與資源，啟動「超越／超業專案」，規劃從新人到頂尖業務完整養成路徑，建立新人把職業當作事業的心態，引領業務員成就既具挑戰及前景的事業。新人透過師徒制培育「珍珠計畫」，由區經理領航與超業師傅輔導「雙教練」模式，確保每一步都有專業指引與支持，傳承新光獨有成功文化；繼而參加百萬特訓，聚焦特定客群開發、精準行銷，透過高額案例研討，實現業績倍增達標「人生第一桶金」；再以超業保證班聚焦高效能銷售訓練，穩步邁向超業。達標超業者，透過MDRT（百萬圓桌）、IDA（國際龍獎）活動，跨國界交流及拓展國際視野，躋身超級業務殿堂。新壽也鼓勵超業持續挑戰自我，朝百萬圓桌COT內閣會員／TOT頂尖會員、IDA國際龍獎金龍獎會員／白金龍獎會員邁進，成為全球保險業界「超超業」。

新光人壽指出，公司深耕台灣邁入第62年，在經濟快速發展年代，看到台灣家庭對穩定生活的渴望，將新光打造為遮風避雨、守護未來的大傘。從一開始逐戶拜訪，辛苦打下基礎，到今日已構築綿密服務網絡，承載無數家庭的託付與信任，每一張保單，都代表對台灣民眾最深厚的承諾。為此，新光人壽投入大量資源，深耕人才培育，並持續招募優秀保險人才，提升專業服務品質，讓新光人壽這把守護超過一甲子「500萬大傘」，變得更加強韌、穩健，與全體員工攜手，認真同行，持續引領產業前進。