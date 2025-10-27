凱基證券舉辦「AI智能辦公革命」黑客松 百名員工創意共創智慧金融新時代

面對AI時代的快速演進，凱基證券今年以「AI智能辦公革命」為主題，舉辦2025年度黑客松競賽，活動於10月圓滿落幕。本屆黑客松吸引來自凱基證券及子公司共28個部門、39組隊伍逾百位同仁踴躍報名，參賽作品涵蓋多元業務應用場景，展現高度創意與技術實力。

凱基證券表示，隨著生成式AI浪潮席捲全球，公司積極推動AI驅動的創新轉型，本次黑客松競賽有多組優秀提案脫穎而出，涵蓋各項創新應用，包括自動化護理師排班流程、整合員工健檢與診所資訊、簡化保險商品比較作業、AI客製化投保建議書及打造營業員專屬客戶洞察助理等，優化內部作業效能並提升員工福祉。本屆黑客松更特別設立「AI評審特別獎」，由大語言模型擔綱評審角色，打造兩階段智能評選流程，讓整體評選時間縮短至5分鐘，這套模型未來亦有機會延伸至證券業務場景中，使員工得以更專注於客戶關係與提升價值，讓金融服務品質更上一層樓。

此外，黑客松競賽期間，凱基證券亦與宏碁資訊攜手，針對黑客松參賽者設計為期四周的AI賦能訓練，從基礎到進階，由專家指導逾70位參賽同仁，如何善用智能工具提升效率，讓AI真正成為辦公得力助手，課程尾聲則邀請微軟主持「設計思維工作坊」，引導參賽隊伍從多元角度思考，腦力激盪發想深入結合實際業務場景的AI應用，讓創意與技術完美融合。

凱基證券將持續深化「以未來助未來」引領數位潮流的券商領先地位，憑藉AI技術應用，推動智慧化辦公與服務創新，同時打造更便利的金融服務，落實普惠金融，讓創新成為實際落地的行動力，攜手客戶及員工邁向智慧金融新時代。