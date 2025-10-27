快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券舉辦「AI智能辦公革命」黑客松 百名員工創意共創智慧金融新時代

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券舉辦「AI智能辦公革命」黑客松競賽，展現高度創意與技術實力，由凱基證券總經理黃幼玲(中)、凱基金控資訊長楊偉強(前排左三)及台灣微軟副總經理蔡景鷹(前排右三) 頒獎表揚優秀團隊。凱基證／提供
凱基證券舉辦「AI智能辦公革命」黑客松競賽，展現高度創意與技術實力，由凱基證券總經理黃幼玲(中)、凱基金控資訊長楊偉強(前排左三)及台灣微軟副總經理蔡景鷹(前排右三) 頒獎表揚優秀團隊。凱基證／提供

面對AI時代的快速演進，凱基證券今年以「AI智能辦公革命」為主題，舉辦2025年度黑客松競賽，活動於10月圓滿落幕。本屆黑客松吸引來自凱基證券及子公司共28個部門、39組隊伍逾百位同仁踴躍報名，參賽作品涵蓋多元業務應用場景，展現高度創意與技術實力。

凱基證券表示，隨著生成式AI浪潮席捲全球，公司積極推動AI驅動的創新轉型，本次黑客松競賽有多組優秀提案脫穎而出，涵蓋各項創新應用，包括自動化護理師排班流程、整合員工健檢與診所資訊、簡化保險商品比較作業、AI客製化投保建議書及打造營業員專屬客戶洞察助理等，優化內部作業效能並提升員工福祉。本屆黑客松更特別設立「AI評審特別獎」，由大語言模型擔綱評審角色，打造兩階段智能評選流程，讓整體評選時間縮短至5分鐘，這套模型未來亦有機會延伸至證券業務場景中，使員工得以更專注於客戶關係與提升價值，讓金融服務品質更上一層樓。

此外，黑客松競賽期間，凱基證券亦與宏碁資訊攜手，針對黑客松參賽者設計為期四周的AI賦能訓練，從基礎到進階，由專家指導逾70位參賽同仁，如何善用智能工具提升效率，讓AI真正成為辦公得力助手，課程尾聲則邀請微軟主持「設計思維工作坊」，引導參賽隊伍從多元角度思考，腦力激盪發想深入結合實際業務場景的AI應用，讓創意與技術完美融合。

凱基證券將持續深化「以未來助未來」引領數位潮流的券商領先地位，憑藉AI技術應用，推動智慧化辦公與服務創新，同時打造更便利的金融服務，落實普惠金融，讓創新成為實際落地的行動力，攜手客戶及員工邁向智慧金融新時代。

凱基證 AI 黑客松

延伸閱讀

凱基證券黑客松競賽激發創新潛力 啟動AI智能辦公革命

0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

全民權證／緯創 挑價內外20%

鴻海（2317）外資喊400非不可能？杜金龍：台積電EPS若180元股價3000也合理

相關新聞

國家品牌玉山獎贏家出列 三商美邦人壽連年獲獎

2025年第22屆國家品牌玉山獎贏家出列，三商美邦人壽以「滿健康終身醫療健康保險」商品，連續第7年獲「最佳產品獎」獎項；...

新台幣升9.6分 收30.719元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.719元，升9.6分，成交金額10.73億美元

凱基證券舉辦「AI智能辦公革命」黑客松 百名員工創意共創智慧金融新時代

面對AI時代的快速演進，凱基證券今年以「AI智能辦公革命」為主題，舉辦2025年度黑客松競賽，活動於10月圓滿落幕。本屆...

滙豐台中崇德、台北101分行暨財管中心 獲LEED國際綠建築黃金級認證

滙豐(台灣)商業銀行旗下台中崇德與台北101分行暨財富管理中心，近日雙雙取得美國綠建築協會(US Green Build...

房貸水位降了 9月銀行不動產放款比率創今年新低

為解決房貸荒，金管會9月宣布「新青安貸款」不計入銀行法第72條之2放款上限，根據台灣房屋彙整金管會統計資料顯示，9月銀行...

詐貸案起訴 永豐銀：零容忍、全面配合司法偵辦

永豐銀行萬華分行林姓貸款專員，被控與外部人員勾結，利用虛構公司與不實薪資資料替客戶申辦信貸，涉嫌協助28人詐貸。台北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。