滙豐台中崇德、台北101分行暨財管中心 獲LEED國際綠建築黃金級認證

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
滙豐銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅(右四)帶領相關團隊，從美國綠建築協會北亞區董事總經理杜日生(左四)手中接下滙豐台中崇德分行暨財富管理中心的認證獎牌。（匯豐銀提供）
滙豐(台灣)商業銀行旗下台中崇德與台北101分行暨財富管理中心，近日雙雙取得美國綠建築協會(US Green Building Council, USGBC)之LEED v4 ID+C:CI黃金級認證，不僅成為滙豐在台灣首兩座獲得綠建築認證的財管中心，亦是滙豐在台灣力求達成企業淨零碳排路徑的重要策略體現。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅帶領相關團隊，日前在座落於台北101大樓的滙豐台灣總行辦公室，從親臨台灣的美國綠建築協會北亞區董事總經理杜日生手中接下滙豐台中崇德分行暨財富管理中心的認證獎牌。

陳志堅表示：「滙豐力求於2050年前成為淨零排放銀行，當中包括自身業務及供應鏈達到淨零排放。很高興滙豐在台灣的兩座財富管理中心能獲得在業內享有盛名的國際綠建築認證，印證我們一直以來在營運中實踐淨零排放，以及積極推動社區邁向永續發展的努力。」

滙豐台中崇德、台北101分行暨財富管理中心皆鄰近捷運站，方便同事與客戶搭乘捷運往返，大幅降低交通碳排放量；在專案整體節能表現上，兩家分行的溫室氣體排放亦分別減低50%以上。而室內設計部分，兩分行皆有大面玻璃落地窗設計，將室內可用空間可見窗外自然景觀的比例提升至75%以上，有助於提升同仁上班心情與壓力舒緩，並提供來訪兩座財管中心的客戶優質服務環境。

此外，本次獲得認證的滙豐台中崇德分行暨財富管理中心由台北101永續綠建築專案團隊擔任顧問。台北101大樓甫榮獲USGBC最新版本LEED v5營運與維護(O+M)白金級認證，針對高標準的綠建築營運及ESG策略，憑藉其豐富的永續認證經驗，提供崇德分行暨財管中心室內裝修實際可行而有效的建議。

