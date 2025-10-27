快訊

房貸水位降了 9月銀行不動產放款比率創今年新低

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
9月銀行不動產放款比率創今年新低，銀行房貸撥款有機會加快。圖／台灣房屋提供
9月銀行不動產放款比率創今年新低，銀行房貸撥款有機會加快。圖／台灣房屋提供

為解決房貸荒，金管會9月宣布「新青安貸款」不計入銀行法第72條之2放款上限，根據台灣房屋彙整金管會統計資料顯示，9月銀行不動產放款較上月減少約100億元，但整體資產增加2,400億元，使得不動產放款比率降至25.77%，已連續4個月下滑，創下今年新低。水位超過27%的銀行，也從年初的11家降至8家，顯示行庫不動產放款的彈性逐漸擴大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，被稱為不動產授信「天條」的銀行法第72條之2，規範行庫不動產放款上限不得超過「存款總餘額加上金融債券發售額」的30%。因此，「減少放款」或「增加銀行資產」都能降低水位。她說，多數行庫為避免觸法、並預留後續放款空間，通常將控管標準設定在26%至28%之間，這也導致先前房市熱絡時，銀行面臨水位緊繃而踩煞車，引發長達一年多的房貸荒。

張旭嵐進一步指出，中央銀行第七波信用管制導引房市降溫後，水位吃緊問題已逐漸緩和，加上經濟展望及股市表現亮眼，國人存款總額增加；政府又放寬新青安貸款不納入計算，使9月成為今年首度「分母上升、分子下降」的月份，水位降到年內最低點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，9月起新青安的新承作放款不納入計算，雖有助緩和水位，但幅度有限。根據金管會數據，9月不計入的新青安撥款金額約191.3億元，與整體不動產放款逾15兆相比，影響力堪比「撒哈拉沙漠中的一粒沙」。他也提醒，新青安加碼補貼將於明年屆滿，申辦量能將隨政策優惠退場而減弱，釋放資金的效果仍有限。

整體而言，今年以來銀行存款與金融債券發行總額已從57.4兆升至59.8兆，吸納資金超過2兆，為年底交屋旺季預留充裕銀彈。不過，在房市仍處盤整量縮格局下，專家預估不動產放款比率將維持微幅緩降趨勢。

