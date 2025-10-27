詐貸案起訴 永豐銀：零容忍、全面配合司法偵辦

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
永豐銀行萬華分行林姓貸款專員，被控與外部人員勾結，涉嫌協助28人詐貸。永豐銀強調，第一時間展開調查並全面配合司法偵辦，展現「零容忍」態度。圖為永豐銀行大樓外觀。圖／本報資料照片
永豐銀行萬華分行林姓貸款專員，被控與外部人員勾結，涉嫌協助28人詐貸。永豐銀強調，第一時間展開調查並全面配合司法偵辦，展現「零容忍」態度。圖為永豐銀行大樓外觀。圖／本報資料照片

永豐銀行萬華分行林姓貸款專員，被控與外部人員勾結，利用虛構公司與不實薪資資料替客戶申辦信貸，涉嫌協助28人詐貸。台北地檢署偵結，依「銀行法」職員背信罪及詐欺、行使變造私文書罪起訴林姓專員等31人。永豐銀行今日強調，第一時間即展開調查並全面配合司法偵辦，展現「零容忍」態度。

永豐銀行表示，該案並非外部揭發，而是由內部稽核主動發現異常後立即通報檢調。永豐銀進一步指出，將藉此案強化內控與稽核機制，重新檢視信貸流程及風險控管，並加強行員教育訓練，杜絕任何與代辦業者勾結或違規受理轉介案件的情形。銀行重申，若查有違規，將依法嚴懲，絕不寬貸，以維護金融體系信任與客戶權益。

根據檢方調查指出，林姓專員涉嫌與外部人士蔡姓、李姓嫌犯等人合作，28人涉向永豐銀申辦信貸，傳送變造的銀行帳戶交易明細存提款給林嫌，林協助28人上傳線上貸款申請書，還教導其等熟記假公司名稱等資料，應付永豐銀行對保人員照會程序，其中15人詐貸20萬至300萬不等金額，共計1593萬元，其餘13人未得手。全案經台北地檢署偵結，依「銀行法」職員背信及詐欺等罪起訴共31人。

永豐銀行 銀行法 詐欺

