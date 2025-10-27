元大國際資產租用元大人壽辦公室 取得使用權資產金額約876萬元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）代子公司元大國際資產公告，該公司向關係企業元大人壽承租位於台北市中山區南京東路二段77號13樓部分辦公空間及地下二層車位2席，作為自用辦公及營業場所使用，取得使用權資產金額新台幣876.3萬元。

本次租賃標的面積為396.03平方公尺，折合約119.8坪，每坪每月租金為新台幣3,130元（含稅）；地下二層車位每席每月租金為9,000元（含稅），月租金總額為新台幣392,974元（含稅）。租賃期間自114年11月10日起至116年11月9日止，共為期兩年。付款方式為每月支付一次，並無其他契約限制條款。

元大國際資產管理選擇與元大人壽簽訂租賃契約，主要考量地點便利及作為自用辦公空間的實際需求，屬於合理的營運安排。

元大國際資產由元大金控百分之百轉投資，於2003年4月16日正式成立，現由宋耀明先生擔任公司董事長職務，元大國際資產管理公司額定資本額40億元，目前實收資本額33.46億元。公司主要營業項目包括都更危老重建業務、不動產買賣業務、住宅及大樓開發租售業務、金融機構金錢債權收買業務、及辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務、及管理服務業務、應收帳款收買業務、逾期應收帳款管理服務業等各項業務。

