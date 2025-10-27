王道銀獲國際富時羅素永續評鑑佳績 名列上市公司第一

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

王道銀行（2897）於國際指標性永續評鑑機構－富時羅素（FTSE Russell）永續評鑑成績再創佳績，根據「公司投資人關係整合平台」資訊，王道銀行（O-Bank）的成績名列全台灣上市櫃公司第一，並連續兩年蟬聯全台灣金融業第一，顯示王道銀行深耕永續的績效深獲國際認可。

富時羅素隸屬於倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group，LSEG），是國際三大永續評鑑之一，定期衡量全球約8,000家企業在環境、社會與公司治理（Environmental、Social、Governance）三大面向的表現。

王道銀行於富時羅素2025年最新發布的永續評鑑分數中獲得4.7分佳績，截至2025年9月30日止，根據公司投資人關係整合平台資訊，王道銀行成績不僅連續兩年排名台灣金融業第一，在全台上市公司排名更從第四名進步至與其他兩家上市公司並列第一名，顯見王道銀行致力實踐永續行動的成果，深受國際評鑑肯定。

王道銀行為了與客戶同慶此份榮耀，即日起推出為期五天的「永續第一是王道」歡慶快閃優惠活動，王道銀行客戶登錄成功即可享全通路一般消費刷卡現金回饋加碼1%，換匯還可抽現金最高新台幣11,111元，更享綠色貸款開辦費減免新台幣5,000元與影響力貸款年利率額外再減降1%優惠；針對理財族群，還推出新申購全系列基金、海外債券及境外結構型商品享手續費1折優惠。

王道銀行亦將此份心意與所有B型企業及社會企業共享，只要是獲認證的B型企業與社會企業於王道銀行開戶，除享有員工薪轉相關優惠之外，企業還可再享新台幣一個月定存年利率1.75%優惠。

王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行長期致力於實踐兼顧環境、社會與治理的永續發展目標，很榮幸再次獲得國際永續評鑑機構的高度肯定，未來我們將持續結合金融本業力量，精進各項永續作為，期能發揮金融正向影響力，攜手所有利害關係人打造與各界共好的永續生態圈。」

