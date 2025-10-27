國家品牌玉山獎贏家出列 三商美邦人壽連年獲獎

2025年第22屆國家品牌玉山獎贏家出列，三商美邦人壽以「滿健康終身醫療健康保險」商品，連續第7年獲「最佳產品獎」獎項；同時以「理財金頭腦養成計劃」金融教育宣導活動奪得人氣品牌類獎。頒獎典禮由行政院秘書長張惇涵頒發獎盃，三商美邦人壽副總經理左南興代表受獎。

三商美邦人壽洞悉醫療趨勢及客戶需求，持續開發創新且符合保戶所需的商品。獲獎產品「滿健康終身醫療健康保險」提供保戶靈活運用的醫療限額、納入多項手術及處置項目，並有外溢回饋設計，是個一加一大於二的綜合型醫療終身健康保險商品。該產品也在「2025保險信望愛獎」透過民眾票選得到「最有創意商品人氣獎」壽險組第二名。

三商美邦人壽著重推展普惠金融教育，且為促進偏鄉學童金融知識提升並防堵詐騙，連三年舉辦「理財金頭腦」系列活動，積極深耕偏鄉金融教育推展，將金融理財知識及風險的觀念，傳遞給偏鄉學童、保戶與社會大眾。今年以「魔法」為主題，將巡迴全台北、中、南9所偏鄉國小辦理「理財金頭腦3.0-煉金魔法學院」理財課程。自2023年舉辦起累積推廣至27所偏鄉國小，期待將普惠金融教育的觸角深入全台各地校園，縮短城鄉的金融資訊落差，為社會創造更多永續價值。

秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，三商美邦人壽發揮企業正向影響力，長期關懷社會大眾公益團體，年年舉辦四季捐血活動鼓勵民眾捐出熱血，並積極投入金融保險教育、防詐宣導活動，及環境永續與公益行動回饋社會。未來三商美邦人壽將持續以「專注經營，穩健成長」為中長期經營主軸，回應保戶對我們的期待，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。