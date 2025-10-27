快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

國家品牌玉山獎贏家出列 三商美邦人壽連年獲獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽副總經理左南興(右)代表接受2025國家品牌玉山獎獎盃。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽副總經理左南興(右)代表接受2025國家品牌玉山獎獎盃。三商美邦人壽／提供

2025年第22屆國家品牌玉山獎贏家出列，三商美邦人壽以「滿健康終身醫療健康保險」商品，連續第7年獲「最佳產品獎」獎項；同時以「理財金頭腦養成計劃」金融教育宣導活動奪得人氣品牌類獎。頒獎典禮由行政院秘書長張惇涵頒發獎盃，三商美邦人壽副總經理左南興代表受獎。

三商美邦人壽洞悉醫療趨勢及客戶需求，持續開發創新且符合保戶所需的商品。獲獎產品「滿健康終身醫療健康保險」提供保戶靈活運用的醫療限額、納入多項手術及處置項目，並有外溢回饋設計，是個一加一大於二的綜合型醫療終身健康保險商品。該產品也在「2025保險信望愛獎」透過民眾票選得到「最有創意商品人氣獎」壽險組第二名。

三商美邦人壽著重推展普惠金融教育，且為促進偏鄉學童金融知識提升並防堵詐騙，連三年舉辦「理財金頭腦」系列活動，積極深耕偏鄉金融教育推展，將金融理財知識及風險的觀念，傳遞給偏鄉學童、保戶與社會大眾。今年以「魔法」為主題，將巡迴全台北、中、南9所偏鄉國小辦理「理財金頭腦3.0-煉金魔法學院」理財課程。自2023年舉辦起累積推廣至27所偏鄉國小，期待將普惠金融教育的觸角深入全台各地校園，縮短城鄉的金融資訊落差，為社會創造更多永續價值。

秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，三商美邦人壽發揮企業正向影響力，長期關懷社會大眾公益團體，年年舉辦四季捐血活動鼓勵民眾捐出熱血，並積極投入金融保險教育、防詐宣導活動，及環境永續與公益行動回饋社會。未來三商美邦人壽將持續以「專注經營，穩健成長」為中長期經營主軸，回應保戶對我們的期待，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。

三商美邦人壽 偏鄉

延伸閱讀

電子權值股帶頭衝 台股創新高拚站穩28000點

搶親失敗的中信金（2891）上漲、玉山金卻獨自垂淚！陳重銘：股價兩樣情

三商美邦人壽併購題材發酵 股價強攻漲停

玉山金（2884）收購三商壽掀熱議！投資人：短期看空、長期看多

相關新聞

立法院財委會考察亞洲資產管理中心 國泰世華銀行展現競爭優勢

立法院財委會27日南下高雄考察亞洲資產管理中心，國泰世華銀行副總兼私人銀行執行長傅伯昇表示，該行善用台灣、香港和新加坡等...

凱基證券黑客松競賽激發創新潛力 啟動AI智能辦公革命

面對AI時代的快速演進，凱基證券今年以「AI智能辦公革命」為主題，舉辦2025年度黑客松競賽，活動於10月圓滿落幕。本屆...

花旗基金會宣布 2025 年全球創新挑戰入選名單

花旗基金會宣布全球 50 個入選的社區組織名單，每個組織將獲得 50 萬美元資助，作為 2025 年全球創新挑戰（Glo...

高齡化社會下的信託新使命 台日專家共論高齡信託制度新趨勢

為協助我國信託業掌握高齡化社會下的資產管理新趨勢，並借鏡日本在高齡信託領域的成熟經驗，中華民國信託業商業同業公會27日上...

集保結算所「私募商品查詢專區」上線 打造私募市場新氣象

為呼應政府推動亞洲資產管理中心政策，提升台灣私募市場的資訊透明度與交易效率，臺灣集中保管結算所10月27日推出私募商品查...

凱基金控厚植新世代金融人才 打造儲備幹部成長舞台

凱基金控（2883）深耕人才培育，持續以行動支持新世代金融人才成長。日前舉辦的「高階主管與儲備幹部交流會」中，凱基金控董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。