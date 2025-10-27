立法院財委會考察亞洲資產管理中心 國泰世華銀行展現競爭優勢

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
立法院財委會今日南下高雄考察亞洲資產管理中心，由立委李坤城帶隊，包括郭國文、許智傑、邱志偉等立委人均參與。記者吳秉鍇／拍攝
立法院財委會今日南下高雄考察亞洲資產管理中心，由立委李坤城帶隊，包括郭國文、許智傑、邱志偉等立委人均參與。記者吳秉鍇／拍攝

立法院財委會27日南下高雄考察亞洲資產管理中心，國泰世華銀行副總兼私人銀行執行長傅伯昇表示，該行善用台灣、香港和新加坡等三地私銀平台優勢，整合境內外服務，借力專區業務鬆綁契機，將高資產客戶導入專區分行，以有效活化資產，提供對標國際級私銀的產品與服務。

據了解，立法院財委會考察亞洲資產管理中心此行，由立委李坤城帶隊，包括郭國文、許智傑、邱志偉等立委人均參與，並由金管會副主委莊琇媛、銀行局長童政彰和國泰世華銀行總經理鄧崇儀陪同。

立法院財委會今日南下高雄考察亞洲資產管理中心，由立委李坤城帶隊，包括郭國文、許智傑、邱志偉等立委人均參與。記者吳秉鍇／拍攝
立法院財委會今日南下高雄考察亞洲資產管理中心，由立委李坤城帶隊，包括郭國文、許智傑、邱志偉等立委人均參與。記者吳秉鍇／拍攝

