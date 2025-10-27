有機會鬆綁了？9月不動產放款水位創新低 專家曝關鍵：不是新青安免計

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。台灣房屋斗六日榮店／提供
示意圖。台灣房屋斗六日榮店／提供

行政院9月宣布新青安貸款不計入銀行法放款天條，台灣房屋統計金管會資料，銀行不動產放款今年9月較上月減少約100億，整體資產增加2,400億元，不動產放款比率降至25.77%，已連續4個月下滑，創下今年以來新低。

另外水位超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家，意味著銀行的不動產放款彈性逐漸寬鬆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，不動產授信天條銀行法72-2條，規範行庫的動產放款上限，需低於存款總餘額+金融債券發售額的30%，因此減少放款或增加銀行資產都可以降低水位。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，9月起新青安的新承作放款不納入計算，雖有助於緩和水位，但幅度並沒有想像中那麼大。

根據金管會數據顯示，9月不計入計算的新青安撥款金額約191.3億元，與整體不動產放款超過15兆的總金額相比，影響力堪比「撒哈拉沙漠中的一粒沙」，加上新青安的加碼補貼將於明年屆滿，申辦量能會隨政策優惠消退逐漸淡化，所以釋放資金到房市的效果仍屬有限。

不動產放款水位下降的關鍵，在於總資產的吸納，今年以來，銀行的存款總餘額及金融債券發售額，合計從57.4兆上升到59.8兆，足足增加超過2兆。

總資產的大增，讓銀行有更充沛的銀彈供應市場所需，也為年底的交屋旺季，爭取到更大的承作彈性，然而整體房市買氣尚未脫離盤整量縮的格局，據此預估往後的不動產放款比率，將維持微幅緩降的趨勢。

銀行法72-2條 不動產放款比率水位統計。 資料來源：台灣房屋
銀行法72-2條 不動產放款比率水位統計。 資料來源：台灣房屋
不動產貸款水位創新低。示意圖。台灣房屋／提供
不動產貸款水位創新低。示意圖。台灣房屋／提供

新青安

