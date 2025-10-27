降息訊號提振市場預期 構成銅價支撐

根據SMM的報導，近日中美兩國就貿易問題舉行視訊通話，並預計雙方將進行新一輪貿易磋商，讓市場擔憂有所緩解。此外，美國聯準會聖路易聯邦儲備銀行總裁穆薩勒姆也釋放進一步降息的訊號，提振市場對聯準會降息預期，對銅價構成支撐。

街口投信分析根據9月統計資料顯示，中國大陸銅板帶的生產，是以進口銅料再進行加工出口為主，出口量達8,187噸，占總出口量的68.5%；加工裝配出口量為1,865噸，占15.6%；一般貿易出口量為1,050噸，占8.8%；其他貿易方式出口量為844噸，占7.1%，在多種貿易方式協同作用下，推升9月的出口貿易量。

《礦業》雜誌引述路透社消息，智利國有銅業巨頭Codelco計劃在2026年將歐洲市場的銅附加費提高至每噸345美元，創下歷史新高。這項決定反映全球銅供應持續緊張、冶煉產能競爭加劇及能源成本上升的市場現實。業內人士透露，這次約39%的漲幅已成為Codelco與歐洲客戶年度長期合約談判的焦點。不過，目前該公司尚未就此消息發表官方評論。

街口投信表示，在銅價高居不下的情況下，中國大陸企業為賺取價差，在9月增加銅板帶出口量，這帶動銅精礦的進口需求提升，加上智利國有銅業巨頭Codelco計劃提高歐洲市場的銅附加費用，顯示全球銅供應持續緊張，有利於銅價維持穩定。