集保結算所「私募商品查詢專區」上線 打造私募市場新氣象

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所私募商品查詢專區上線 打造私募市場新氣象。(臺灣集中保管結算所/提供)
為呼應政府推動亞洲資產管理中心政策，提升台灣私募市場的資訊透明度與交易效率，臺灣集中保管結算所10月27日推出私募商品查詢專區，該專區整合投信事業發行的私募證券投資信託基金，以及投信事業轉投資子公司擔任普通合夥人的私募股權基金等資訊，便利合格投資人一站式查詢。

集保結算所董事長林丙輝表示，為響應金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心的願景，集保結算所在私募商品部分，推出「商品查詢、資訊傳輸、款項收付」三箭齊發的全方位服務策略，從商品揭露查詢，推進到交易資訊傳輸及款項收付，逐步建構完整且安全的私募商品投資平台，為我國資產管理產業注入新動能，並推動台灣私募市場邁向更健全、更國際化的發展格局。

「私募商品查詢專區」的推出，主要是為了解決過去因投信事業私募商品資訊取得不易，投資人需逐一洽詢各投信公司的痛點。集保結算所透過與投信投顧公會合作，由投信事業向公會申報私募商品資訊後，再於集保私募商品查詢專區揭露商品資訊。揭露的內容包括基金中英文名稱、計價幣別、應募人種類與資格或其他要求、各投信事業私募業務簡介，以及專屬連結等，讓合格投資人能一站式查詢、集中掌握資訊。

度的重大躍進，登入查詢前，系統將要求進行合格投資人資格自我聲明及投資警語確認，以落實投資人保護機制，不僅提升市場效率，更在資訊便利與投資安全之間取得平衡，協助合格投資人掌握市場即時動態，提升私募市場效率與透明度。

市場憂私募信貸問題衝擊地區性銀行 美股多收黑

