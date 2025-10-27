凱基金控厚植新世代金融人才 打造儲備幹部成長舞台

凱基金控（2883）深耕人才培育，持續以行動支持新世代金融人才成長。日前舉辦的「高階主管與儲備幹部交流會」中，凱基金控董事長王銘陽親自出席，與五十多名年輕儲備幹部面對面對話，分享個人成長歷程與企業經營理念，並提供職涯發展的前瞻建議，現場氣氛熱絡，宛如一場跨世代的思維激盪。

為擴展儲備幹部視野，凱基金控定期舉辦「高階主管與儲備幹部交流會」，由年輕世代分享專案成果與學習心得，同時讓高階主管傾聽他們的想法與創意，透過雙向溝通建立更具開放、包容與信任的企業文化。

王銘陽表示，金融市場瞬息萬變，唯有具備抗壓力與建立被信任的領導力，才能帶領團隊前行。他更以自身的成長故事和求學歷程為例，期勉年輕同仁要勇於接受挑戰，不要害怕挫折與困難。他還提醒大家要在歷練中培養韌性與團隊精神，並以宏觀角度思考問題，同時在實務中鍛鍊問題解決能力，才有機會贏得同儕與客戶的信任，為未來職涯奠定穩健基礎。

凱基金控積極培育下一代金融領袖，設計了為期18個月的「集團儲備幹部計畫」，凱基金控在集團儲備幹部入職初期即安排所有事業群的總經理及高階主管分享業務及策略，在共訓期間讓儲備幹部能一窺金融業的全貌。

各子公司並分別安排儲備幹部透過跨單位輪調或參與重要專案等方式展開歷練，過程學長姊及各領域導師提供專屬諮詢，型塑共學、共享、共創的學習環境，讓學習不孤單。在18個月的計畫期間儲備幹部將共同參與近百堂共訓課程，儲備幹部們有機會共聚一堂並相互分享計畫期間的成長並建立人脈。

凱基金控相信，人才的成長有助支撐企業的未來，將持續強化人才布局，以新世代優秀人才為核心目標，推動多元共融的職場文化，提供具競爭力的薪酬福利與發展舞台，打造跨世代、跨事業體的學習平台。凱基金控誠摯邀請對金融創新懷抱熱情的年輕夥伴，一起加入，成為推動台灣金融永續成長的新動能。