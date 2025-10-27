看準電子支付成長動能 安泰銀行推綁定活動

因應數位金融快速變革與民眾支付習慣轉變，安泰銀行（2849）推出【綁定安泰 支付無礙】活動，今年底12月31日前針對首次綁定安泰銀行帳戶於街口支付／全支付之用戶，不限金額消費或儲值一筆即可獲得 50 點 LINE POINTS 回饋。

安泰銀行對既有綁定用戶也提供好康，只要單筆消費滿新臺幣 100 元即可享有 1 次抽獎機會，月月可抽 100 點 LINE POINTS 回饋。10 月底前只要綁定安泰銀行帳戶並使用街口支付，不僅可以享受安泰銀行提供之專屬優惠，還能同時參與街口支付官方推出之 10 周年慶優惠活動，輕鬆實現優惠雙重奏，享受更多元且實質的回饋。

根據金管會統計，自 2025 年以來整體電子支付交易規模持續攀升，前三季非現金支付交易筆數年增率逾 14%，顯見國人轉型使用數位消費模式已為主要趨勢。安泰銀行表示，將加強「平台整合與場景深化」，持續與電子支付業者合作提供更多元之支付應用與服務體驗，提升整體電子支付生態之連接性與彈性，打造更完整的數位支付生態圈。

安泰銀行近年與國內電子支付前二大業者「街口支付」及「全支付」合作，截至今年 9 月安泰銀行電子支付綁定人數平均年成長率達 32%、月均交易筆數平均年成長率達 21%。

安泰銀行表示，使用電子支付之用戶主要以 25 至 40 歲年輕族群為主，其中使用數位存款帳戶綁定電子支付之用戶，9 月單月使用率較去年同期成長 8.5%，顯示數位帳戶綁定已成為新世代用戶的主流支付選項之一，反映出年輕族群對便捷、安全數位交易模式的高接受度。