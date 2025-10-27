快訊

中信培育高中棒球好手

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
在中華棒協理事長辜仲諒（右一）及台南市體育局局長陳良乾（左一）見證下，運動部次長洪志昌（右二）及中信銀行董事長陳佳文（左二）為賽事開出好球。中華棒協／提供
在中華棒協理事長辜仲諒（右一）及台南市體育局局長陳良乾（左一）見證下，運動部次長洪志昌（右二）及中信銀行董事長陳佳文（左二）為賽事開出好球。中華棒協／提供

由中國信託銀行冠名贊助的第13屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（26）日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，212支高中球隊齊聚參賽，其中女子組報名達九隊、共300名選手，創下歷年新高。

本屆賽事冠、亞軍隊伍除可獲得獎金榮耀外，還將代表台灣參加年底「台日高中棒球對抗賽」，對戰日本夏季甲子園組成的北海道與九州聯隊；晉級四強的球隊則將前進中信兄弟棒球隊訓練基地—中國信託屏東公益園區，體驗職棒等級的體能訓練營。

開幕典禮由教育部運動署副署長洪志昌、中華棒協理事長辜仲諒、中信銀行董事長陳佳文及台南市體育局局長陳良乾共同出席。甫連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長的辜仲諒表示，中信盃黑豹旗是青年棒球員邁向更高層級的重要舞台，也是許多選手人生的轉折點。他勉勵球員以堅毅精神與團隊合作面對挑戰，從比賽中學會專注與勇氣，「唯有永不放棄，才能對得起自己與團隊。」

辜仲諒並回憶去年在日本觀賽世界12強賽時，中華隊以團結與毅力戰勝強敵，展現「遇強則強」的精神，讓世界看到台灣人的凝聚力。他強調，棒球不僅是運動競技，更是凝聚國家向心力、展現台灣精神的重要產業。

中信銀行已連續11年冠名贊助黑豹旗。陳佳文表示，「唯有培養優秀青棒選手，才能帶動整體棒球實力提升。」中信也補助14支新參賽球隊每隊10萬元經費，並提供比賽用球、手套及球棒，協助學校完善訓練資源。

開幕戰由國立台北商業大學五專部對上衛冕軍新北市穀保家商，最終穀保以26比0完封取勝。北商選手表示，能與國手級對手交鋒十分難得，未來將更加努力投入棒球訓練。

今年共有300位「女黑豹」參賽，包含25名女教練與275名女球員，規模再創新高。主辦單位也舉辦「黑豹旗歌唱投稿大賽」及「球隊人氣大賽」，為賽事增添更多亮點與話題。

