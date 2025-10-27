快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

三商壽嫁給玉山金 最快27日開董事會

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

玉山金控以每股8.2元、合計約467億元的價格，即將成功迎娶三商美邦人壽，成為近日金融圈最大的焦點。而三商壽在收到意向書之後，據了解，最快今（27）日召開臨時董事會討論，之後將公告董事會決議，向外界說明。

此次的「新郎」玉山金控原先已有銀行、證券、創投等子公司，在今年3月18日宣布取得保德信投信91.2%股權，並於7月1日完成股權交割，正式成為玉山金控子公司，並於10月1日更名為玉山投信，但卻獨缺壽險業務。而這次併購三商壽完成後，玉山金將成為業務更加完整的金控公司，開啟「銀保證」的三主軸經營模式，面對金控2.0的時代。

根據各金控財報，玉山金控在併購三商美邦人壽後，資產規模將從目前4.2兆元增加到5.8兆元，在金控排名將躍進至第六，若不計臺灣金控，則與國泰金控、富邦金控、中信金控、台新新光金控形成新五強鼎立。

