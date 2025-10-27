快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

國泰金力挺生物多樣性

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
第五屆「2025台灣氣候行動博覽會」於高雄駁二藝術特區登場，由國泰金控總經理李長庚（右四）親自出席，今年國泰金控展區呈現集團在大地、海洋、生態的氣候行動實例，更舉辦三場「國泰永續沙龍」與民眾對話，同時設置多項沉浸式互動體驗，讓永續概念更貼近民眾生活。國泰金控／提供
第五屆「2025台灣氣候行動博覽會」於高雄駁二藝術特區登場，由國泰金控總經理李長庚（右四）親自出席，今年國泰金控展區呈現集團在大地、海洋、生態的氣候行動實例，更舉辦三場「國泰永續沙龍」與民眾對話，同時設置多項沉浸式互動體驗，讓永續概念更貼近民眾生活。國泰金控／提供

國泰金控（2882）攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局，共同舉辦第五屆「2025台灣氣候行動博覽會」（Taiwan COP5） ，24日至26日於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫展出。

今年展區聚焦自然與生物多樣性，展示國泰透過自然基礎解方守護大地、海洋、生態的行動實例，更舉辦三場「國泰永續沙龍」與民眾對話，並分享與自然共好的永續行動。

國泰金控總經理李長庚親赴高雄參與開幕式時表示，從近期國內外的極端氣候與災害，可以看出，不論公、私部門在強化氣候減緩與調適的積極作為都已刻不容緩。國泰在追求自身轉型的同時，也扮演公私協力推手的角色，自2017年起連續九年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，邀集國際金融機構與企業領袖分享趨勢與實務，擴大企業界對淨零轉型的共識與行動力。

李長庚表示，從2022年開始，國泰與ICDI合作，共同主辦「台灣氣候行動博覽會」，今年來到第五屆，適逢《巴黎協定》生效十周年，雖然挑戰嚴峻，仍觀察到多國政府、企業持續展現積極作為。「作為全球網絡的一分子，更應積極展現參與全球氣候治理的決心，讓世界看見我們的永續行動。」

在本屆博覽會國泰展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」三大主軸奠定的永續里程碑，並特別呈現國泰的氣候與自然行動實例。

國泰展區亦在24、25兩日，舉辦三場「國泰永續沙龍」，並於高雄展區首度規劃「海洋保衛戰」遊戲體驗，透過寓教於樂讓環保行動更有記憶點。

國泰從2020年起連續六年舉辦「氣候變遷青年論壇」，今年再度於博覽會壓軸登場，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，透過青年論壇回應COP30發起的「全球倫理盤點」，邀請來自法律、藝術、教育、永續行動等領域的夥伴，與青年一起思辨、對話、創造。

永續 青年 氣候變遷

延伸閱讀

台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

亞資中心產研獻策／國泰金控總經理李長庚：正視稅負、產品問題

最牛一輪／環球晶聚光 國泰54俏

侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

相關新聞

三商壽嫁給玉山金 最快27日開董事會

玉山金控以每股8.2元、合計約467億元的價格，即將成功迎娶三商美邦人壽，成為近日金融圈最大的焦點。而三商壽在收到意向書...

央行：房市未出現鬆綁訊號 將審慎觀察市場變化

中央銀行近日指出，歷經多次選擇性信用管制措施後，房地產市場過熱情況已有明顯趨緩，房市交易量、價格漲勢及民眾預期心理均出現...

央行利率政策...有觀望空間

高市早苗成為日本新首相後，預料延續甚至加碼寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）也啟動降息循環，全球貨幣市場進入新局，外界也...

美元定存優惠年息衝12% 將來銀行對新戶放送好康

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，美元高利時代進入尾聲。市場預期年底前將再降息兩碼（0.5個百分點），銀行美元定存利率已...

國泰金力挺生物多樣性

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局...

中信培育高中棒球好手

由中國信託銀行冠名贊助的第13屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（26）日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。