國泰金力挺生物多樣性

國泰金控（2882）攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局，共同舉辦第五屆「2025台灣氣候行動博覽會」（Taiwan COP5） ，24日至26日於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫展出。

今年展區聚焦自然與生物多樣性，展示國泰透過自然基礎解方守護大地、海洋、生態的行動實例，更舉辦三場「國泰永續沙龍」與民眾對話，並分享與自然共好的永續行動。

國泰金控總經理李長庚親赴高雄參與開幕式時表示，從近期國內外的極端氣候與災害，可以看出，不論公、私部門在強化氣候減緩與調適的積極作為都已刻不容緩。國泰在追求自身轉型的同時，也扮演公私協力推手的角色，自2017年起連續九年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，邀集國際金融機構與企業領袖分享趨勢與實務，擴大企業界對淨零轉型的共識與行動力。

李長庚表示，從2022年開始，國泰與ICDI合作，共同主辦「台灣氣候行動博覽會」，今年來到第五屆，適逢《巴黎協定》生效十周年，雖然挑戰嚴峻，仍觀察到多國政府、企業持續展現積極作為。「作為全球網絡的一分子，更應積極展現參與全球氣候治理的決心，讓世界看見我們的永續行動。」

在本屆博覽會國泰展區中，以「永續大事紀」展現集團圍繞「氣候、健康、培力」三大主軸奠定的永續里程碑，並特別呈現國泰的氣候與自然行動實例。

國泰展區亦在24、25兩日，舉辦三場「國泰永續沙龍」，並於高雄展區首度規劃「海洋保衛戰」遊戲體驗，透過寓教於樂讓環保行動更有記憶點。

國泰從2020年起連續六年舉辦「氣候變遷青年論壇」，今年再度於博覽會壓軸登場，以「Net Zero Gen：氣候青年意象共創」為題，透過青年論壇回應COP30發起的「全球倫理盤點」，邀請來自法律、藝術、教育、永續行動等領域的夥伴，與青年一起思辨、對話、創造。