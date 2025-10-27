美元定存優惠年息衝12% 將來銀行對新戶放送好康

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，美元高利時代進入尾聲。市場預期年底前將再降息兩碼（0.5個百分點），銀行美元定存利率已出現緩降跡象。專家指出，短期美元定存仍可作為資金停泊工具，隨著美元利率逐步從高檔反轉，高息定存恐見頂，投資人可抓緊「最後一波鎖息期」。

根據市場觀察，2025年10月各主要銀行美元定存利率仍維持高檔，短期專案利率介於4%至6%之間，個別銀行推出的數位理財帳戶提供限額高利美元定存，像是王道銀行（O-Bank）、將來銀行（Next Bank）年利率可達10%到12%。

理財顧問指出，由於銀行定存利率調整速度落後於市場利率，降息初期通常會出現「利差空窗期」，短期內仍能享有相對高息。

銀行財富管理主管分析，若手上已有美元資產，可續存1至3個月的短天期定存，以保留流動性並鎖住現有利率。美元定存仍是穩健投資人的首選，但建議避免一次鎖定過長期限，保留資金靈活調度的可能性。

王道銀行（2897）新戶美元定存年利率最高10%，另提供新台幣階梯活儲最高10%；將來銀行新戶美元定存年息最高8%至12%；既有戶匯入新資金享3個月最高年利率6%。

滙豐與聯邦銀行則各有目標客群，滙豐針對「卓越理財」客戶推出7%美元三個月期定存，並設定高資產門檻；聯邦銀行旗下New New Bank的數位帳戶方案則鎖定年輕族群，透過線上專案提供6%美元定存利率。凱基銀行旗下的Karry數位帳戶則結合旅遊與外幣理財概念，主打「邊旅行邊存息」的新型態活存方案，提供短天期6.91%年息的美元活存。

美元高利定存進入鎖利期最後一波，銀行業者提醒投人，雖然高利吸引人，仍要留意三大眉角，包括一、新戶及新資金限制；二、起存金額；三提前解約條件，以免白忙一場，甚至有時實際收益低於預期。銀行財富管理主管分析，若手上已有美元資產，可續存1至3個月的短天期定存，以保留流動性並鎖住現有利率。