央行：房市未出現鬆綁訊號 將審慎觀察市場變化

中央銀行近日指出，歷經多次選擇性信用管制措施後，房地產市場過熱情況已有明顯趨緩，房市交易量、價格漲勢及民眾預期心理均出現降溫，銀行資金運用也更符合政策方向。

不過，央行官員認為，目前尚未出現鬆綁房市管制的訊號，將持續審慎觀察市場變化，以維持金融穩定與健全發展。

央行指出，自去年10月起，全國建物買賣移轉棟數年增率轉為負值，今年1至8月交易量較去年同期減少27.6%，顯示房市買氣顯著放緩。

根據永慶房屋網路調查，今年第4季民眾「看跌房價」比率達50%，遠高於「看漲」的20%，顯示市場預期心態已明顯轉向保守。同時，多項全台房價指標顯示漲勢趨緩，包括內政部住宅價格指數，以及國泰、信義與政大永慶房價指數等，年增率皆較去年明顯下降，顯示房價上漲壓力逐步減輕。

央行指出，信用資源流向亦顯示政策成效。根據統計，截至今年8月底，本國銀行辦理無自用住宅購屋貸款餘額占全部購置住宅貸款比率，已自2023年1月底的57.0%，上升至63.1%，顯示資金更集中於自住需求。

此外，都更及危老重建貸款占比也持續上升，由去年9月底的19.5%，提高至今年8月底的24%。央行表示，這反映銀行業配合政府政策方向，積極將資金導入促進都市更新與重建等具公共利益的用途。

央行進一步指出，全體銀行不動產相關放款成長率持續下降，顯示信貸擴張趨勢受到有效控制。截至今年8月底，不動產貸款餘額年增率由去年9月底的9.4%降至4.9%，購置住宅貸款年增率由11.3%降至6.3%，建築貸款年增率更自去年10月底的4.7%降至僅0.7%。

同時，不動產貸款集中度也持續改善，由去年高點的37.61%降至今年8月底的36.71%，顯示銀行業資金過度集中於房地產的情形已逐步緩解，整體信貸結構更趨穩健。不過，央行官員認為，目前仍非鬆綁房市管制的時機。未來將持續監測房市交易動向、價格變化與資金流向。



