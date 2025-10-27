快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

央行利率政策...有觀望空間

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

高市早苗成為日本新首相後，預料延續甚至加碼寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）也啟動降息循環，全球貨幣市場進入新局，外界也關注台灣中央銀行第4季是否將調整貨幣政策。金融業者指出，從廣義貨幣供給M2來看，年增率表現在合理範圍，預料央行短線暫無升息或降息必要，目前政策利率仍有「觀望空間」。

根據央行最新業務報告指出，目前貨幣政策方向仍以「穩定市場預期」為主，同時「保留後續操作彈性」。報告強調，央行將依據通膨、經濟成長與國際變數三大面向，審慎評估利率政策走向。而這最後一項，被視為影響第4季決策的最大變數。

從最新數據來看，央行公布9月M2年增率達5.44%，為近八個月新高，前三季平均增幅為4.37%，仍落在年度目標區間2.5%至6.5%之內。M2（廣義貨幣供給）是央行管理市場資金與物價的重要指標。M2增幅過高，代表市場資金過剩，可能帶動消費與投資需求上升，進而推升通膨壓力。

金融業者指出，9月M2成長主要受到外資熱錢流入帶動，但在年增率仍屬合理範圍內的情況下，央行暫無急迫升息或降息的必要。換言之，目前政策利率仍有「觀望空間」。

目前全球經濟仍面臨多重挑戰：美國關稅與經貿政策轉向不明、主要經濟體貨幣政策路徑分歧、中國大陸經濟成長放緩風險加劇，以及地緣政治衝突與極端氣候干擾供應鏈等，都讓金融市場的不確定性升高。

貨幣 通膨

延伸閱讀

從關稅到軍事合作 亞洲行各國難題挑戰川普手腕

日相高市首次熱線川普！打安倍牌深化關係 拚提升日美同盟高度

民進黨青年局首訪日 將拜會日本5政黨交流議題

想從他身上得到什麼？川普亞洲行正式登場 各國盤算一次看

相關新聞

三商壽嫁給玉山金 最快27日開董事會

玉山金控以每股8.2元、合計約467億元的價格，即將成功迎娶三商美邦人壽，成為近日金融圈最大的焦點。而三商壽在收到意向書...

央行：房市未出現鬆綁訊號 將審慎觀察市場變化

中央銀行近日指出，歷經多次選擇性信用管制措施後，房地產市場過熱情況已有明顯趨緩，房市交易量、價格漲勢及民眾預期心理均出現...

央行利率政策...有觀望空間

高市早苗成為日本新首相後，預料延續甚至加碼寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）也啟動降息循環，全球貨幣市場進入新局，外界也...

美元定存優惠年息衝12% 將來銀行對新戶放送好康

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，美元高利時代進入尾聲。市場預期年底前將再降息兩碼（0.5個百分點），銀行美元定存利率已...

國泰金力挺生物多樣性

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局...

中信培育高中棒球好手

由中國信託銀行冠名贊助的第13屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（26）日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。