央行利率政策...有觀望空間

高市早苗成為日本新首相後，預料延續甚至加碼寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）也啟動降息循環，全球貨幣市場進入新局，外界也關注台灣中央銀行第4季是否將調整貨幣政策。金融業者指出，從廣義貨幣供給M2來看，年增率表現在合理範圍，預料央行短線暫無升息或降息必要，目前政策利率仍有「觀望空間」。

根據央行最新業務報告指出，目前貨幣政策方向仍以「穩定市場預期」為主，同時「保留後續操作彈性」。報告強調，央行將依據通膨、經濟成長與國際變數三大面向，審慎評估利率政策走向。而這最後一項，被視為影響第4季決策的最大變數。

從最新數據來看，央行公布9月M2年增率達5.44%，為近八個月新高，前三季平均增幅為4.37%，仍落在年度目標區間2.5%至6.5%之內。M2（廣義貨幣供給）是央行管理市場資金與物價的重要指標。M2增幅過高，代表市場資金過剩，可能帶動消費與投資需求上升，進而推升通膨壓力。

金融業者指出，9月M2成長主要受到外資熱錢流入帶動，但在年增率仍屬合理範圍內的情況下，央行暫無急迫升息或降息的必要。換言之，目前政策利率仍有「觀望空間」。

目前全球經濟仍面臨多重挑戰：美國關稅與經貿政策轉向不明、主要經濟體貨幣政策路徑分歧、中國大陸經濟成長放緩風險加劇，以及地緣政治衝突與極端氣候干擾供應鏈等，都讓金融市場的不確定性升高。