保險小百科／買變額年金險 評估投資風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

「變額年金」，是一種投資型年金保險，結合了退休規劃和投資功能的保險商品，保戶可以依自身風險屬性選擇適合自己的投資標的，如共同基金、全權委託管理帳戶、貨幣帳戶等來增加可能的潛在收益；惟風險也是自己承擔，其保單帳戶價值會隨著保戶選擇連結的投資標的績效而變動。

在年金給付開始前，保戶繳納的目標／超額保險費在扣除保費費用之後，會依照保戶所選擇的標的及配置比例投資並置於目標／超額保費保單帳戶；在年金累積期間，保單管理費等則從保單帳戶價值中扣除，進行保單帳戶價值累積，待被保險人達指定年齡之後，保險公司依約定一次給付或分期（年／半年／季／月）給付年金。

凱基人壽提醒，年金金額會根據保單帳戶價值而定，適合有投資經驗、風險承受能力較高的民眾進行退休規劃，以保障老年生活的經濟穩定。

