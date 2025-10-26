富豪搶進股債！億級大戶存款占比降至「近一年新低」

金管會公布最新的高資產理財統計，若以截至9月底的高資產理財產品別的統計分析觀察，最引人矚目的就是存款的占比，9月底的數字45.7%，若和8月底的占比46.7%相較，可說降至近一年來的新低點，最主要由於聯準會9月降息效應帶動資金進場布局債市卡位，再加上美股頻創新高，因而使億級富豪大舉加碼股債，也使得存款占比來到一年來的新低點。

銀行局統計，除了存款占比下降一個百分點，另外，在9月底基金占比16.4%，比起8月16%高，債券13.4%、境外結構型商品6.5%亦分別高於8月的13.3%、6.3%，均可看出億級富豪投資更為積極。銀行局副局長張嘉魁說，因為高淨值大戶預期聯準會將持續降息，因此使客戶投資高收益商品配置，以得到更多報酬，包括基金與結構型商品都有所增加。

金管會統計，截至9月底止，高資產大戶數增至17581人、客戶資產總規模增至1兆8978億元，預計今年底之前應可望破2兆大關。

而金管會開放進駐亞資中心的業者亦持續增加中。在銀行方面，截至10月25日止，已有17家進駐，本月新增永豐銀行；券商則有8家申請，6家核准，包括永豐金、中信、玉山、兆豐、國泰、群益金鼎證券均已核准進駐，另有2家正在審核中；投信投顧業則有14家申請，10家核准，4家審查中。