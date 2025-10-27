專家教你保／留意售後服務 避開「孤兒保單」

保險不僅是提供人生保障的商品，更是一份長期的承諾，從簽訂保險契約的那一刻起，即與保戶人生有了緊密的連結。人生漫長的過程中可能有許多重要大事改變保戶的保險需求，連帶需要變更保險契約，此時保險售後服務的好與壞將牽動著保戶的滿意度，深深影響保戶對保險公司的觀感與信任度。

當保戶有保險需求或是需要相關專業諮詢時，第一個想到的通常是聯繫保險業務員。然而保險業務員異動難免，若沒有完善的交接與客服支援，保單恐淪為「孤兒保單」，影響保戶權益。因此在挑選保險時，除了比較保障內容和保費等條件外，也應評估保險公司是否具備完整的客服系統及專業的客服團隊，不論保戶是否願意或能及時聯繫業務員，保險公司的保戶服務單位始終是可靠且可預期的存在，能在過渡期即時提供協助，確保保戶服務不中斷。

購買保險除了有狀況時，需要申請理賠之外，近年來詐騙猖獗，保戶遭受詐騙的案件層出不窮，因此也必須留意保險公司是否有相應的防禦措施。保險公司經常透過簡訊服務通知保戶重要訊息，為了避免詐騙集團偽冒公司名義發送簡訊，保戶誤點簡訊中的連結致使個資外流，因此推出企業簡訊簡碼服務，以宏泰人壽為例，保戶若收到簡訊顯示宏泰人壽企業簡碼「68111」，就可以放心點開簡訊閱讀。

另外，由於高齡長輩及失智族群容易成為詐騙集團鎖定下手的目標，保險業也陸續推出「指定聯絡人」金融友善服務，當保戶辦理解約、部分解約或保單借款等涉及金流的申請時，保險公司會同步通知指定聯絡人，協助二次確認，提前阻止詐騙發生。考慮到詐騙受害者不分年齡及落實公平待客，宏泰人壽提供的「指定聯絡人」服務適用於所有保戶。

而隨著數位生活普及，保險業透過網路辦理保單服務已是趨勢。線上保戶服務涉及個資與金錢交易，資訊傳輸及保存的安全控管將也是保戶評估保單售後服務的重點之一。在資安第一的前提下，金融保險業提供線上服務皆採高規格資安防護，並且必須符合主管機關資安規範。宏泰人壽目前提供「線上契約變更」與「線上保單借款」功能，讓保戶可隨時安心在家完成交易。

評估保單售後服務重要性不亞於保單規劃，完善的售後服務是保險價值極為重要的一環，投保前審慎評估，未來才能夠在有需要的時刻就能及時獲得協助，順暢地處理契約變更、理賠申請、保單借款等保險事務，方能買得安心、保得放心。

（本文由宏泰人壽保戶服務系統副總經理蔡麗絲提供，記者戴玉翔採訪整理）