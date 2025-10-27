精準型商品崛起 切合需求

隨著金融科技與生活型態的變化，保險商品正逐漸走向「碎片化」（Fragmented Insurance）趨勢。從手機保險、疫苗險到涵蓋特定身體部位的保障，過去看似零碎的商品，如今成為因應民眾精細化保障需求的重要選項。

其中，「眼睛險」近期備受矚目，隨著3C產品長時間使用帶來的視力健康隱憂，讓這項專門針對眼疾設計的保單，逐步走入一般家庭的保障規劃。

根據中華民國眼科醫學會調查，國人平均每日使用3C產品時間超過10小時，長時間曝露於電子螢幕光線下，恐導致眼睛退化速度加快。過去白內障多被視為高齡族群疾病，常見於50至60歲以上，但近年來已有年輕化趨勢，甚至出現30多歲就確診白內障的案例。

除白內障外，青光眼、黃斑部病變與視網膜剝離等四大主要眼疾，也同樣呈現患者年齡層下降的現象。若未能及早預防或治療，不僅對視力造成永久性損害，更可能導致失明風險。

對於投保人而言，有些保險公司除了設投保年齡門檻，也會將近視度數作為投保的區分項目，例如，600度以上近視，就會有最高保額上限。而高度近視則是大多數眼睛病變的導火線。

眼睛險常見給付項目包括：一、眼睛醫療保險金：被保險人若因白內障、青光眼、視網膜剝離或黃斑部病變等眼疾，經醫師診斷須接受手術並已實際執行，保險公司將給付醫療金。

二、手術或處置療養保險金：針對上述手術後的療養需求，提供額外補助。三、雙目失明保險金：若被保險人因眼疾符合「雙眼失明」認定標準，則可一次性獲得保險金給付。