碎片化保險夯 眼睛險聚光

在醫療保險市場快速轉型的浪潮中，「碎片化保險」正逐步成為新趨勢。過去民眾常以為已有實支實付醫療險即可涵蓋各類醫療支出，但隨著醫療細分化與疾病年輕化，專注於特定部位的保險需求逐漸浮現，尤其是「眼睛險」成為新興藍海市場。

專家指出，長時間使用電腦與手機的上班族，以及高度依賴視力的專業人員，都是投保眼睛險的潛在主力，因為提早規劃不僅是經濟保障，更是健康管理的一環。

目前市場上的眼睛險產品設計各具特色。元大人壽「好視元滿」主打白內障、青光眼、視網膜剝離與黃斑部病變四大眼疾，以及雙目失明的醫療保障，繳費年期分為10年、15年及20年，保障期間可至被保險人86歲。除了醫療給付外，還提供身故保障與滿期保險金，兼具儲蓄功能。以30歲投保3萬元為例，年繳13,050元，若患白內障可獲6萬元保險金；滿期仍生存可領回26.1萬元。

安達人壽推出的「安心護眼定期健康保險」則以實用靈活著稱，保障涵蓋四大眼疾，並延伸至40項手術與特定處置。若同一次手術涉及雙眼，可視為二次給付，每項眼疾最多給付兩次。以30歲、3萬元保額為例，年繳僅3,000元，除單次3萬元的醫療保險金外，還有療養補助與雙目失明給付，後者最高可達45萬元。此外，安達人壽的「3C守護保險」更進一步加入豁免保險費、身故理賠及滿期金機制，同時也針對因為3C使用過度造成脊椎傷害提供保障。

富邦人壽雖未單獨推出眼睛險，但「換然醫新定期健康保險（外溢保單）」則涵蓋眼睛、耳朵與關節等退化性疾病，並以健康檢查折扣與無理賠回饋機制，吸引重視長期健康管理的族群。

臺銀人壽也以「睛好保」搶進市場，保障內容與元大人壽類似，針對四大眼疾與雙目失明提供保障，並結合身故與滿期金。保額依年齡及視力狀況有所限制，例如單眼近視超過600度者最高僅可投保3萬元。以30歲、3萬元保額為例，年繳11,820元，若罹患白內障可獲6.6萬元保險金，黃斑部病變或青光眼則可得3.6萬元。

觀察各家業者，眼睛險產品普遍設計靈活，兼顧保障與儲蓄功能，凸顯保險業者對碎片化需求的回應。隨著現代人長時間使用3C產品、視力問題頻繁發生，眼睛險不僅是財務上的風險分散，更反映了保險業精準化、差異化的發展方向。未來，隨著人口老化與視力疾病年輕化，眼睛險有望成為健康險市場的重要成長動能。