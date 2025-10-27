快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

碎片化保險夯 眼睛險聚光

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在醫療保險市場快速轉型的浪潮中，「碎片化保險」正逐步成為新趨勢。過去民眾常以為已有實支實付醫療險即可涵蓋各類醫療支出，但隨著醫療細分化與疾病年輕化，專注於特定部位的保險需求逐漸浮現，尤其是「眼睛險」成為新興藍海市場。

專家指出，長時間使用電腦與手機的上班族，以及高度依賴視力的專業人員，都是投保眼睛險的潛在主力，因為提早規劃不僅是經濟保障，更是健康管理的一環。

目前市場上的眼睛險產品設計各具特色。元大人壽「好視元滿」主打白內障、青光眼、視網膜剝離與黃斑部病變四大眼疾，以及雙目失明的醫療保障，繳費年期分為10年、15年及20年，保障期間可至被保險人86歲。除了醫療給付外，還提供身故保障與滿期保險金，兼具儲蓄功能。以30歲投保3萬元為例，年繳13,050元，若患白內障可獲6萬元保險金；滿期仍生存可領回26.1萬元。

安達人壽推出的「安心護眼定期健康保險」則以實用靈活著稱，保障涵蓋四大眼疾，並延伸至40項手術與特定處置。若同一次手術涉及雙眼，可視為二次給付，每項眼疾最多給付兩次。以30歲、3萬元保額為例，年繳僅3,000元，除單次3萬元的醫療保險金外，還有療養補助與雙目失明給付，後者最高可達45萬元。此外，安達人壽的「3C守護保險」更進一步加入豁免保險費、身故理賠及滿期金機制，同時也針對因為3C使用過度造成脊椎傷害提供保障。

富邦人壽雖未單獨推出眼睛險，但「換然醫新定期健康保險（外溢保單）」則涵蓋眼睛、耳朵與關節等退化性疾病，並以健康檢查折扣與無理賠回饋機制，吸引重視長期健康管理的族群。

臺銀人壽也以「睛好保」搶進市場，保障內容與元大人壽類似，針對四大眼疾與雙目失明提供保障，並結合身故與滿期金。保額依年齡及視力狀況有所限制，例如單眼近視超過600度者最高僅可投保3萬元。以30歲、3萬元保額為例，年繳11,820元，若罹患白內障可獲6.6萬元保險金，黃斑部病變或青光眼則可得3.6萬元。

觀察各家業者，眼睛險產品普遍設計靈活，兼顧保障與儲蓄功能，凸顯保險業者對碎片化需求的回應。隨著現代人長時間使用3C產品、視力問題頻繁發生，眼睛險不僅是財務上的風險分散，更反映了保險業精準化、差異化的發展方向。未來，隨著人口老化與視力疾病年輕化，眼睛險有望成為健康險市場的重要成長動能。

保險金 視力

延伸閱讀

就市論勢／AI永動機受惠股 聚光

佩甄曾手術感受視力清晰 「開始老花」金鐘頒獎看不清...小禎幫忙念

黃斑部病變非長者專利 40至50歲族群視力老化提前

最牛一輪／環球晶聚光 國泰54俏

相關新聞

三商壽嫁給玉山金 最快27日開董事會

玉山金控以每股8.2元、合計約467億元的價格，即將成功迎娶三商美邦人壽，成為近日金融圈最大的焦點。而三商壽在收到意向書...

央行：房市未出現鬆綁訊號 將審慎觀察市場變化

中央銀行近日指出，歷經多次選擇性信用管制措施後，房地產市場過熱情況已有明顯趨緩，房市交易量、價格漲勢及民眾預期心理均出現...

央行利率政策...有觀望空間

高市早苗成為日本新首相後，預料延續甚至加碼寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）也啟動降息循環，全球貨幣市場進入新局，外界也...

美元定存優惠年息衝12% 將來銀行對新戶放送好康

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，美元高利時代進入尾聲。市場預期年底前將再降息兩碼（0.5個百分點），銀行美元定存利率已...

國泰金力挺生物多樣性

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署及高雄市政府環境保護局...

中信培育高中棒球好手

由中國信託銀行冠名贊助的第13屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」昨（26）日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。