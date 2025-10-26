快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

永豐金證券資金管理帳戶 翻轉股票交易新體驗

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券「資金管理帳戶」服務全新上路
永豐金證券「資金管理帳戶」服務全新上路

美國聯準會（Fed）9月啟動降息，台股受惠後續市場對美降息預期，與全球AI熱潮，大盤突破去年高點24,416後指數續創高。永豐金證券宣布，推出「資金管理帳戶」創新服務，開放客戶從包括永豐銀在內的25家銀行中，自選本人既有銀行帳戶辦理交割，翻轉交易歷程、輕鬆參與創高行情。

永豐金證券24小時全天候無休，用戶可以隨時隨地透過網路平台申請出入金，資金運用更有彈性。

傳統開戶流程繁瑣，成進場投資的潛在阻礙。永豐金證券解釋，投資人過去必須再申辦一個銀行帳戶，作為證券款項劃撥帳戶，然而多數國人早已擁有多家薪轉戶、貸款戶、理財戶等各種用途的銀行帳戶。根據金管會統計，至今年6月底，光是目前國內數位帳戶總數已達2,648萬戶。若因股票投資再新增一個證券款項劃撥帳戶，恐造成資金分散管理不易的複雜性。

永豐金證券深度洞察此一市場痛點，創新推出申辦資金管理帳戶的服務，一次解決「開戶需加開銀行戶」及「成交後須手動轉帳交割金」的兩大痛點。

永豐金證券開放客戶從25家銀行中，自選本人既有銀行帳戶辦理交割。對於預計開立證券戶的投資人，無須再多申辦銀行帳戶，永豐金證券「資金管理帳戶」服務有效簡化龐雜開戶流程；對已有證券帳戶的股友而言，也可改用熟悉或別具特殊意義的本人銀行帳戶進行證券交易。

申辦永豐金證券「資金管理帳戶」，並開啟「自動授權扣款功能」設定後，還可享有全新交易體驗。完成台股現貨交易，系統便會自動於約定帳戶撥補交割資金。值得一提的是，用戶24小時都可全天候網頁操作，隨時申請免匯費的出入金功能。

永豐金

延伸閱讀

降息受惠股 四族群閃亮 法人點名國巨、富邦金等可留意

華南永昌證券勇奪玉山獎全國首獎 獲四大獎肯定

量能暴增、籌碼散亂 台股短線投資風險提高

聯準會10月會議三劇本走向 最優為科技股估值再提升

相關新聞

擬出價近470億！玉山金併三商壽 壽險公會理事長：對投信有加分效果

玉山金控擬出價近470億元高價併購三商美邦人壽，外界多半以對玉山金近期內的每股盈餘、股利配發能力的影響著眼，不過，壽險公...

住宅地震險有效保單372萬件 全台覆蓋率近4成

財團法人住宅地震保險基金統計，截至2025年9月底止，全台住宅地震險有效保單近372.92萬件，全台平均投保率39.26...

匯市最前線／台幣30.5元~31元整理

新台幣23日貶破30.8元關卡，以30.815元收盤，連三貶，為近六月新低。

百貨周年慶 銀行強打權益切換卡 國泰世華、玉山等祭3%高額回饋

正值百貨公司周年慶檔期旺季，國銀三大發卡行力推「權益切換卡」，動輒3%的高額回饋涵蓋各大百貨，衝擊「百貨聯名卡」市場。

信用卡競爭激烈 電支壓力大 獲利空間受壓縮

台灣非現金支付市場成熟，銀行信用卡競爭激烈，產品權益變化快速並大打價格戰，「回饋」多寡成為吸引消費者的關鍵。信用卡競爭激...

467億！玉山金娶到三商壽 將採全數換股模式進行

三商美邦人壽出售案在周四（23日）由玉山金控、中信金控出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。