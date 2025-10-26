快訊

台灣邁入職業排球元年 全球人壽成官方贊助夥伴

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽支持職排元年，成為 TPVL 官方贊助夥伴，董事長林文惠(右五)、總經理馬君碩(右四)蒞臨現場為球員勉勵。全球人壽／提供
全球人壽支持職排元年，成為 TPVL 官方贊助夥伴，董事長林文惠(右五)、總經理馬君碩(右四)蒞臨現場為球員勉勵。全球人壽／提供

「即刻行動 START NOW！」台灣職業排球聯盟（TPVL）於上月正式揭開序幕，象徵台灣排球邁入全新紀元。首季由臺北伊斯特、桃園雲豹飛將、臺中連莊以及台鋼天鷹四支職業隊伍齊聚一堂，讓台灣排球進入職業元年。全球人壽長期支持國內體育運動產業，今年更首度跨足排球領域，成為 TPVL 官方贊助夥伴，與全民共同見證「職排元年」的歷史時刻。

全球人壽於25日在天母體育館舉辦企業主題日，適逢臺北伊斯特與桃園雲豹飛將的焦點戰，董事長林文惠特別親臨現場，擔任比賽開球嘉賓，為這場精彩的排球盛會揭開序幕。秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽不僅在現場設立「金融防詐」互動攤位，提醒民眾提高警覺、遠離詐騙，更透過社群活動邀請球迷參與其中，展現企業對於社會責任的持續實踐。

活動同步舉辦「黛上賓 VIP 保戶活動」，邀請保戶近距離感受職業排球的速度與激情，並透過專屬席位體驗專業級賽事氛圍。開場時間，由全球人壽「樂活寶」與啦啦隊攜手登場，以熱力四射的舞蹈炒熱全場，讓球迷在緊張刺激的比賽之餘，也能享受滿滿的互動驚喜，不僅增添比賽娛樂性，更拉近了品牌與球迷之間的距離。

值得一提的是，全球人壽在職業排球的場館內外規劃了多元廣告曝光，不論是選手拚搏的瞬間，還是觀眾席的應援氛圍，隨處都能看見品牌身影。透過這份「陪伴感」，讓球迷為選手吶喊的同時，也能深刻感受到全球人壽一路相伴、全力支持的決心。呼應了企業長期推廣運動、鼓勵全民健康生活的目標。

全球人壽表示，贊助職業排球不僅是對台灣新興運動產業的支持，也是企業落實社會責任的重要行動。公司期望透過這次合作，號召更多民眾走進場館、參與運動，並藉由企業力量推動體育發展，支持台灣運動員勇敢逐夢。未來，全球人壽將持續以實際行動深化對體育的投入，推廣健康生活態度，促進社會正向循環，攜手全民為台灣運動員喝采。

運動 體育 董事長

