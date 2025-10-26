聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄 響應新南向政策

聯邦銀行積極響應政府新南向政策，宣布已與越南領先的民營銀行-西貢河內商業銀行（Saigon –Hanoi Commercial Joint Stock Bank – 簡稱"SHB"）正式簽署合作備忘錄（MOU）。簽約儀式由聯邦銀行總經理許維文與SHB總經理吳秋河（Ms. Ngo Thu Ha）代表簽署，展現聯邦銀行深化全球永續金融布局的決心。

聯邦銀行總經理許維文表示，西貢河內商業銀行（SHB）是越南按註冊資本計算排名前五大的民營商業銀行之一，在越南銀行體系的資產和存款市場中佔有約3%至4%的份額。SHB的業務網絡佈局廣泛，在越南國內擁有63家分行和230個交易辦事處，並在寮國、柬埔寨各國設有子行及緬甸設有代表處，總交易據點達587處。SHB目前於胡志明證券交易所（HOSE）上市，且為越南VN30指數成分股。

西貢河內商業銀行（SHB）總經理吳秋河表示， SHB銀行成立於1993年，經過32年的發展歷程，在處理與合作夥伴、客戶、股東及員工之關係中始終秉持「誠信」之核心價值。其客戶群涵蓋多元產業與領域。近年來，尤其是支持越南政府所倡導與推動的重點產業，包括綠色能源與基礎設施建設等領域。

近年來，越南因受益於全球供應鏈重組，整體市場表現亮眼。預估今年經濟成長率可達8%，顯著高於全球平均水平。此外，截至2025年7月，越南政府已投入約150億美元的公共投資，用於推動大規模公共投資計畫，預期將持續推升越南的經濟成長率。