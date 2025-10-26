快訊

抓到了！法國羅浮宮嚴重竊案 「盜走價值31億館藏」2嫌疑人落網

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

聽新聞
0:00 / 0:00

聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄 響應新南向政策

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄。圖／聯邦銀行提供

聯邦銀行積極響應政府新南向政策，宣布已與越南領先的民營銀行-西貢河內商業銀行（Saigon –Hanoi Commercial Joint Stock Bank – 簡稱"SHB"）正式簽署合作備忘錄（MOU）。簽約儀式由聯邦銀行總經理許維文與SHB總經理吳秋河（Ms. Ngo Thu Ha）代表簽署，展現聯邦銀行深化全球永續金融布局的決心。

聯邦銀行總經理許維文表示，西貢河內商業銀行（SHB）是越南按註冊資本計算排名前五大的民營商業銀行之一，在越南銀行體系的資產和存款市場中佔有約3%至4%的份額。SHB的業務網絡佈局廣泛，在越南國內擁有63家分行和230個交易辦事處，並在寮國、柬埔寨各國設有子行及緬甸設有代表處，總交易據點達587處。SHB目前於胡志明證券交易所（HOSE）上市，且為越南VN30指數成分股。

西貢河內商業銀行（SHB）總經理吳秋河表示， SHB銀行成立於1993年，經過32年的發展歷程，在處理與合作夥伴、客戶、股東及員工之關係中始終秉持「誠信」之核心價值。其客戶群涵蓋多元產業與領域。近年來，尤其是支持越南政府所倡導與推動的重點產業，包括綠色能源與基礎設施建設等領域。

近年來，越南因受益於全球供應鏈重組，整體市場表現亮眼。預估今年經濟成長率可達8%，顯著高於全球平均水平。此外，截至2025年7月，越南政府已投入約150億美元的公共投資，用於推動大規模公共投資計畫，預期將持續推升越南的經濟成長率。

越南 總經理 聯邦銀行

延伸閱讀

禁宰禁運影響豬農 陳駿季：明天提完整補助方案

非洲豬瘟病毒疑源自越南 他狠酸：政府忙抗中、防錯邊

18歲女逃離柬埔寨詐騙園區！揭經歷「比電影恐怖」：全身都遭電擊酷刑

孤獨星球公布「2026年必訪旅遊地」！亞洲5城市入選

相關新聞

擬出價近470億！玉山金併三商壽 壽險公會理事長：對投信有加分效果

玉山金控擬出價近470億元高價併購三商美邦人壽，外界多半以對玉山金近期內的每股盈餘、股利配發能力的影響著眼，不過，壽險公...

永豐金證券資金管理帳戶 翻轉股票交易新體驗

美國聯準會（Fed）9月啟動降息，台股受惠後續市場對美降息預期，與全球AI熱潮，大盤突破去年高點24,416後指數續創高...

住宅地震險有效保單372萬件 全台覆蓋率近4成

財團法人住宅地震保險基金統計，截至2025年9月底止，全台住宅地震險有效保單近372.92萬件，全台平均投保率39.26...

匯市最前線／台幣30.5元~31元整理

新台幣23日貶破30.8元關卡，以30.815元收盤，連三貶，為近六月新低。

百貨周年慶 銀行強打權益切換卡 國泰世華、玉山等祭3%高額回饋

正值百貨公司周年慶檔期旺季，國銀三大發卡行力推「權益切換卡」，動輒3%的高額回饋涵蓋各大百貨，衝擊「百貨聯名卡」市場。

信用卡競爭激烈 電支壓力大 獲利空間受壓縮

台灣非現金支付市場成熟，銀行信用卡競爭激烈，產品權益變化快速並大打價格戰，「回饋」多寡成為吸引消費者的關鍵。信用卡競爭激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。