公股銀看未來半年房市 估量縮價盤整格局

央行第7波選擇性信用管制實施逾1年，全台房市冷颼颼；展望明年上半年房市景氣，公股行庫預測，在政策與利率未明顯鬆動之前，將大致延續現行「量弱、價撐、區域分化」基調。

央行進行房貸政策管控以來，全台房市量縮，房價疲軟，儘管先前政策針對自住族群適度「打開水龍頭」，包括鬆綁新青安貸款不計入銀行法第72條之2的不動產放款比率限制、換屋族出售舊屋期限延長至18個月等，不過行庫主管觀察，目前市場不若以往熱絡，未出現明顯升溫，整體預售屋市場價穩量縮，中古屋市場價格則略有鬆動。

行庫主管說，由於不是每位購屋族都是首購，得考量貸款成數限制，加上若房價觸及「豪宅線」，將被認定為高價住宅，只能貸款總價的3至4成，對很多民眾來說壓力不小。

展望未來房市景氣，台銀表示，房市交易動能及信心仍持續受到政策調控影響，以自住與剛性需求為主要支撐，未來半年交易量較可能持續目前緊縮態勢。

台銀提醒，由於民眾對於房市偏向保守觀望，且對後續價格修正仍有預期，加上利率維持趨緊，對於先前漲幅過大區域，房價有較大跌價壓力。

土銀補充，央行雖維持現行選擇性信用管制，但放寬換屋族換屋期限，對需求面將產生助益，不過交易量能能否在新青安排除於不動產放款比率限制外後產生反轉，尚須視央行是否對集中度管理政策有所放寬，須持續觀察。

土銀預測，未來在房市供給量高，但成交量疲弱下，對房市供需形成壓力，短期內房市仍將處於修正階段，預期房市將呈現量縮價盤整格局；不過，若賣方讓利幅度加大、以量換價，則有望帶動短期回暖空間。