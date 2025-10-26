住宅地震險有效保單372萬件 全台覆蓋率近4成

財團法人住宅地震保險基金統計，截至2025年9月底止，全台住宅地震險有效保單近372.92萬件，全台平均投保率39.26%；檢視有效保單責任額分布，有32.63%集中於雙北市。

住宅地震險源起於1999年921大地震，當時造成全台經濟損失約新台幣3000億元，而後保險法修正要求保險業應承保住宅地震危險，並於2002年正式上路。

根據財團法人住宅地震保險基金統計，截至2025年9月30日止，住宅地震險全台累積責任額達6兆2634.32億元，有效保單件數達372萬9183件；若以全台住宅戶數949萬9420戶為基礎，全台平均投保率為39.26%。

檢視住宅地震險有效保單分布地區，累積責任額以新北市1兆3604.79億元最多，占比達21.72%；其次為台中市8648.76億元，占比13.81%；桃園市7676.44億元排名第3，占比12.26%。

各地區投保率方面，以桃園市47.98%最高，新竹縣市47.52%次之，新北市45.9%，台中市44.33%，台北市42.56%，其餘縣市均低於4成。

住宅地震保險基金說明，住宅地震險保障範圍，包括地震震動，或因地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、海嘯、洪水等危險事故，造成被保險房屋全損時，可以重置成本為基礎，最高理賠保險金額150萬元及臨時住宿費用20萬元。